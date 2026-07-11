La Junta promociona el turismo de naturaleza y el eclipse solar en la Feria Global Birdfair de Rutland

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La Junta de Castilla y León participa del 10 al 12 de julio en la Feria Global Birdfair de Rutland, dedicada al turismo de observación de naturaleza, y en especial a la observación de aves, donde también promociona este año la oferta de astroturismo y del eclipse solar previsto para el próximo 12 de agosto, que tiene a la Comunidad "como zona privilegiada para su observación".

Esta feria es la "más importante del mundo" en el segmento del turismo de naturaleza, una oferta que en Castilla y León se complementa con "el turismo rural, el turismo activo y el turismo deportivo en el medio natural", según ha explicado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte se ha transmitido la apuesta por la promoción de productos turísticos especializados que favorecen la llegada de turistas y, en este caso, el turismo ornitológico y de observación de la naturaleza, al entender que este subsector tiene diferentes efectos positivos que se consideran "de enorme importancia".

Además, estos factores contribuyen a la desestacionalización, ya que se trata de turistas que viajan a lo largo de todo el año, con "un número de pernoctaciones altas y en días laborables", lo cual favorece el turismo en áreas poco habitadas, ya que el turismo de naturaleza busca lugares con una densidad de población baja.

Castilla y León está presente en la Feria Global Birdfair de Rutland con un stand propio, donde están presentes diferentes asociaciones y empresas del sector, que se han interesado por el evento.

Además, este sábado 11 de julio se ha organizado una presentación que está incluida en el programa oficial de la Feria, que versa acerca de los recursos naturales en Castilla y León.

La Comunidad cuenta con una "fuerte vinculación" con el Reino Unido, de donde proceden un buen número de turistas interesados en el patrimonio artístico, natural y gastronómico, y, en este caso, interesados en la observación de fauna y flora.

En este sentido, desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte se promociona en esta feria la riqueza natural de Castilla y León, a través de sus 33 áreas naturales protegidas, junto con una oferta superior a los 4.000 alojamientos de turismo rural categorizados, y a la gran pujanza del sector del turismo activo, que cuenta con más de 300 empresas registradas en Castilla y León.