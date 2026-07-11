Mañueco apuesta por “tratar como asunto de Estado” los incendios forestales

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El presidente del Partido Popular de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, apostó hoy por “tratar como asunto de Estado” los incendios forestales, lo que requiere de “la máxima coordinación entre administraciones públicas”.

Durante su intervención en la clausura del XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones del PP celebrado en Valladolid, Mañueco quiso tener un recuerdo con las víctimas del incendio de Almería que “ha consternado a todos”, y envió sus “condolencias” a los familiares y sus seres queridos, así como la “máxima solidaridad” a todo el pueblo andaluz.

“Los incendios son una fuerza brutal de la naturaleza que, cuando se hacen incontrolables tienen consecuencias trágicas y, además, suponen una amenaza para todos”, apuntó al respecto.