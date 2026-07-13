León recibirá un lote de 22,69 millones de euros para la conservación de varias carreteras de la provincia

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por un lote por 22,69 millones de euros para la provincia de León. Éste tiene como objetivo la conservación del sector 2 de carreteras en esta provincia, incluyendo la A-66 entre los kilómetros 143 y 196, la LE-30 entre el 0 y el 9, la LE-11 en sus primeros once kilómetros, la LE-20 entre los puntos kilométricos 143 y 148, seis kilómetros de la N-120 en varios tramos entre los kilómetros 302 y 315; la N-601 entre los kilómetros 322 y 325, la N-630 entre el 99 y el 143 y 153 y 204, y la N-621 entre los kilómetros 9 y 25.

Del mismo modo, se acometerá la mejora del balizamiento de la Carretera N-630, mediante hitos de arista flexibles, captafaros verticales y jalones de nieve, entre los kilómetros 99,6 y 138, en ambas márgenes.

El plan del ministerio comprende un total de 105,1 millones de euros (IVA incluido) la conservación y explotación de 926,7 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado en Castilla y León. En concreto, se han aprobado a licitación tres contratos que incluyen cinco lotes con actuaciones en carreteras estatales de las provincias de Burgos, León, Soria y Valladolid.

La duración de los contratos es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses y en ellos se incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones, han informado a Europa Press fuentes ministeriales.

Los trabajos previstos se enmarcan en el programa del Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

Un servicio integral de movilidad para el usuario

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. También se incluyen actuaciones como la gestión de la vialidad, incidencias y vialidad invernal, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Se incorporan medidas de eficiencia energética y la reducción de emisiones, tales como el autoconsumo, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos, y la presentación de un plan de descarbonización por parte del adjudicatario, en los seis primeros meses de contrato, con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono de toda la actividad objeto del contrato durante el plazo de duración del mismo.