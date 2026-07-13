León recibirá un lote de 22,69 millones de euros para la conservación de varias carreteras de la provincia
La licitación del Ministerio de Transportes por 105,1 millones para la conservación de 927 kilómetros de carreteras abarca cuatro provincias de Castilla y León
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por un lote por 22,69 millones de euros para la provincia de León. Éste tiene como objetivo la conservación del sector 2 de carreteras en esta provincia, incluyendo la A-66 entre los kilómetros 143 y 196, la LE-30 entre el 0 y el 9, la LE-11 en sus primeros once kilómetros, la LE-20 entre los puntos kilométricos 143 y 148, seis kilómetros de la N-120 en varios tramos entre los kilómetros 302 y 315; la N-601 entre los kilómetros 322 y 325, la N-630 entre el 99 y el 143 y 153 y 204, y la N-621 entre los kilómetros 9 y 25.
Del mismo modo, se acometerá la mejora del balizamiento de la Carretera N-630, mediante hitos de arista flexibles, captafaros verticales y jalones de nieve, entre los kilómetros 99,6 y 138, en ambas márgenes.
El plan del ministerio comprende un total de 105,1 millones de euros (IVA incluido) la conservación y explotación de 926,7 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado en Castilla y León. En concreto, se han aprobado a licitación tres contratos que incluyen cinco lotes con actuaciones en carreteras estatales de las provincias de Burgos, León, Soria y Valladolid.
La duración de los contratos es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses y en ellos se incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones, han informado a Europa Press fuentes ministeriales.
Los trabajos previstos se enmarcan en el programa del Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.
Un servicio integral de movilidad para el usuario
El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.
A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. También se incluyen actuaciones como la gestión de la vialidad, incidencias y vialidad invernal, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.
Se incorporan medidas de eficiencia energética y la reducción de emisiones, tales como el autoconsumo, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos, y la presentación de un plan de descarbonización por parte del adjudicatario, en los seis primeros meses de contrato, con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono de toda la actividad objeto del contrato durante el plazo de duración del mismo.