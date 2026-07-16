El programa rural de Castilla y León para la XII Legislatura: explora el plan de choque contra la crisis de rentabilidad y la Enfermedad de Newcastle

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, presenta el programa de actuaciones que desarrollará por su departamento en la XII legislatura.Leticia Pérez

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La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental afronta el inicio de la XII Legislatura bajo el peso de una coyuntura internacional inestable y el impacto de los eventos meteorológicos extremos. El consejero Joaquín Antonio Pino presentó hoy su programa de legislatura en las Cortes, donde el eje central de su intervención se dividió en dos vertientes: la respuesta urgente ante las crisis sanitarias actuales y el diseño de una estrategia estructural de supervivencia para las explotaciones agrarias.

Para profundizar en los objetivos y cifras expuestas por el consejero, consulta el siguiente cuadro de mando dinámico: