El programa rural de Castilla y León para la XII Legislatura: explora el plan de choque contra la crisis de rentabilidad y la Enfermedad de Newcastle
Análisis interactivo de la hoja de ruta presentada por el consejero Joaquín Antonio Pino en las Cortes para los próximos cuatro años
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental afronta el inicio de la XII Legislatura bajo el peso de una coyuntura internacional inestable y el impacto de los eventos meteorológicos extremos. El consejero Joaquín Antonio Pino presentó hoy su programa de legislatura en las Cortes, donde el eje central de su intervención se dividió en dos vertientes: la respuesta urgente ante las crisis sanitarias actuales y el diseño de una estrategia estructural de supervivencia para las explotaciones agrarias.
Para profundizar en los objetivos y cifras expuestas por el consejero, consulta el siguiente cuadro de mando dinámico:
XII Legislatura: Agricultura y Medio Rural
Radiografía de las medidas, retos y cifras económicas del programa del consejero Joaquín Antonio Pino.
Emergencia Sanitaria: Newcastle
Ante la gravedad de los brotes, se solicita una ampliación de crédito extraordinaria superior a 5 millones de euros. El coste estimado asciende a 6€ por gallina sacrificada para evitar la asfixia financiera de los productores. Se crea un Equipo Veterinario de Emergencia Sanitaria para actuación inmediata.
La producción de cereal cae un 41,7% frente a la campaña anterior. La superficie sembrada bajó a 1,58M hectáreas.
|Provincia
|Producción (Ton)
|Burgos
|1,26 Mill.
|Valladolid
|881.000
|Palencia
|823.000
Costes de producción: El abono nitrogenado sube un 100% desde 2020 y el gasóleo agrícola un 75%.
Exigencias ante Bruselas:
- Nueva variable demográfica: primar despoblación y dispersión.
- Rechazo al endurecimiento del capping.
- Blindaje de ayudas asociadas (vacuno, ovino, caprino).
Plan de Regadíos: Foco en Bajo Carrión (Palencia), Payuelos (León) y El Carracillo (Segovia) para alcanzar un 23% de superficie regada.
Innovación y Futuro
El consejero anuncia la supresión radical de tasas autonómicas para industria alimentaria y un plan estratégico dotado con 438M €. Se apuesta por la diversificación (pistacho, lúpulo, almendro) y la eliminación del Cuaderno Digital para evitar exclusión tecnológica.