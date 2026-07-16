Movilidad y Transformación Digital: un plan para Castilla y León basado en la IA y la vertebración del territorio

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidirán Blázquez, presenta el programa de actuaciones que desarrollará por su departamento en la XII legislatura.Miriam Chacón

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La Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial ha presentado su programa de actuaciones para la presente legislatura, un documento que busca equilibrar las necesidades de transporte de los ciudadanos con un ambicioso salto tecnológico. En su comparecencia en las Cortes, la consejera Cristina Sanchidrián ha puesto el énfasis en la eficiencia del gasto, la transparencia y la necesidad de aplicar criterios objetivos de arraigo para la gestión de recursos públicos.

Ante las dudas planteadas por la oposición, Sanchidrián ha defendido que las futuras bonificaciones en los peajes de las autopistas (AP-6, AP-51, AP-61 y AP-71) no buscan dividir, sino premiar el arraigo. La medida, que exigirá el empadronamiento y una frecuencia de uso específica, se enmarca en un plan que busca garantizar la movilidad de los residentes en la Comunidad. En esta misma línea, ha confirmado la renovación de convenios clave para viajeros recurrentes con Renfe y la consolidación de la gratuidad del sistema Buscyl, que ya supera los 9,8 millones de viajes en el primer semestre del año.

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