Diario de León

Castilla y León proyecta su estrategia sociosanitaria hasta 2030 con un presupuesto de 6.000 millones de euros

Descubre a través del módulo interactivo la hoja de ruta explicada por el consejero de Sanidad y Bienestar Social en las Cortes

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejando Vázquez Ramos, presenta el programa de actuaciones que desarrollará por su departamento en la XII legislatura.

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejando Vázquez Ramos, presenta el programa de actuaciones que desarrollará por su departamento en la XII legislatura.Leticia Pérez

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El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez Ramos, ha presentado ante las Cortes de Castilla y León el programa de actuaciones de su departamento para la presente legislatura. Tras la unificación de ambas carteras, la nueva estructura administrativa gestionará un presupuesto global que supera los 6.000 millones de euros —lo que representa casi la mitad del presupuesto general de la Comunidad— y coordinará a una plantilla de más de 55.000 profesionales. 

Consulta las propuestas detalladas por Vázquez en el gráfico interactivo desplegable:  

Legislatura 2024-2030

Plan de Sanidad y Bienestar Social

Comparecencia de Alejandro Vázquez Ramos

Presupuesto +6.000 M€ 1 de cada 2€ de la Junta
Plantilla +55.000 Profesionales en el sistema
Dependencia 7,5 / 10 Resolución en 113 días (Líderes)

Unificación estratégica para centrar la acción política en la persona, garantizando que nadie quede atrás por edad o lugar de residencia.

"La sanidad y los servicios sociales son instrumentos de cohesión territorial y equidad."
  • Atención Primaria: Red presencial más extensa de España. Consultas garantizadas en un máximo de 48 horas.
  • Financiación: Exigencia de reforma estatal por el coste real del envejecimiento disperso.
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