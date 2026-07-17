Castilla y León proyecta su estrategia sociosanitaria hasta 2030 con un presupuesto de 6.000 millones de euros

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejando Vázquez Ramos, presenta el programa de actuaciones que desarrollará por su departamento en la XII legislatura.Leticia Pérez

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El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez Ramos, ha presentado ante las Cortes de Castilla y León el programa de actuaciones de su departamento para la presente legislatura. Tras la unificación de ambas carteras, la nueva estructura administrativa gestionará un presupuesto global que supera los 6.000 millones de euros —lo que representa casi la mitad del presupuesto general de la Comunidad— y coordinará a una plantilla de más de 55.000 profesionales.

Consulta las propuestas detalladas por Vázquez en el gráfico interactivo desplegable: