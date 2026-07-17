Castilla y León proyecta su estrategia sociosanitaria hasta 2030 con un presupuesto de 6.000 millones de euros

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez Ramos, ha presentado ante las Cortes de Castilla y León el programa de actuaciones de su departamento para la presente legislatura. Tras la unificación de ambas carteras, la nueva estructura administrativa gestionará un presupuesto global que supera los 6.000 millones de euros —lo que representa casi la mitad del presupuesto general de la Comunidad— y coordinará a una plantilla de más de 55.000 profesionales.
Consulta las propuestas detalladas por Vázquez en el gráfico interactivo desplegable:
Legislatura 2024-2030
Plan de Sanidad y Bienestar Social
Comparecencia de Alejandro Vázquez Ramos
Presupuesto+6.000 M€1 de cada 2€ de la Junta
Plantilla+55.000Profesionales en el sistema
Dependencia7,5 / 10Resolución en 113 días (Líderes)
Unificación estratégica para centrar la acción política en la persona, garantizando que nadie quede atrás por edad o lugar de residencia.
"La sanidad y los servicios sociales son instrumentos de cohesión territorial y equidad."
Atención Primaria: Red presencial más extensa de España. Consultas garantizadas en un máximo de 48 horas.
Financiación: Exigencia de reforma estatal por el coste real del envejecimiento disperso.
Enfoque integrado One Health (salud humana, animal y ambiental).
Cribado Neonatal: Aumenta a 29 enfermedades metabólicas en enero de 2027.
Vacunación VRS: Campaña 2026-2027 ampliada a mayores de 18 años de muy alto riesgo.
Cáncer: Nueva Estrategia Oncológica, Protonterapia infantil y Unidades Satélite de Radioterapia.
Salud Mental: Prevención del suicidio, psiquiatría rural cubriendo al 80% de adultos e incorporación del "paciente experto".
Infantil: Plan Integral contra la Obesidad Infantil (Salud, Educación y Deporte).
Listas de Espera: Plan de Choque inmediato tras registrarse 12.500 operaciones programadas menos por falta de ordenación estatal.
Castilla y León atiende a 129.300 personas en dependencia tardando 113 días en resolver expedientes (la media nacional es de 341 días).
Activos: Nuevo Carné 60, Club de los 60 (28.500 plazas) y Red contra la Soledad No Deseada.
Ayudas en Hogar: Potenciación de 'A gusto en casa' e 'INTECUM'. Teleasistencia avanzada para 62.000 usuarios.
Subvención Directa: 10M€ anuales para sustitución de bañeras por platos de ducha.
Discapacidad: Nueva Ley de Apoyos al Proyecto de Vida, control domótico por voz en casas y reducción digital de plazos de grado.
Sociosanitario: Nuevo Plan Integral, atención reforzada a la ELA y más plazas de convalecencia.
Foco prioritario en la estabilidad del personal y la desburocratización de las consultas.
Puestos de Difícil Cobertura: Incentivos y estabilización por ley. Prioridad inicial en Anestesiología (Ávila, Bierzo, Segovia, Soria, Miranda) y Otorrinolaringología (Palencia, Bierzo, Soria).
Fidelización MIR: Consolidación del plan que ha captado 1.100 especialistas. Prácticas rurales junto a la Universidad de Salamanca.
Servicios Sociales: Estabilización de 5.000 trabajadores y 23 nuevas plazas de técnicos de farmacia en residencias.
IA y Conectividad: Inteligencia Artificial para diagnósticos y gestión. Conexión satelital de órbita baja para la Historia Clínica en consultorios rurales sin cobertura.
Equipamiento Avanzado: Expansión de cirugía robótica (Miranda, Medina, Aranda, Salamanca, Valladolid) y red de exoesqueletos pediátricos en Zamora, Palencia, Soria y Ávila.
Despliegue de Obras e Infraestructuras:
• Ávila: Hospital de Día Onco-Hematológico y nueva Residencia.
• Burgos: Unidades de convivencia en Fuentes Blancas y Aranda.
• León: Nuevas REA y UCI hospitalarias; mejoras en Ponferrada.
• Palencia: Nuevo bloque técnico y de hospitalización.
• Salamanca: Fin de reformas del Complejo y mejoras en Béjar.
• Segovia: Impulso definitivo a la nueva infraestructura hospitalaria.
• Soria: Ampliación del Hospital y reforma residencial Los Royales.
• Valladolid: Obras en el Clínico y reconversión de plazas en Parquesol.
• Zamora: Apertura de la nueva Residencia de Mayores pública y Benavente.