Refuerzo de medios ante el avance a Soria del incendio de La Mierla

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

El Operativo Infocal de la Junta de Castilla y León ha reforzado el despliegue de medios humanos y materiales ante el avance del incendio forestal declarado en La Mierla (Guadalajara) en previsión de que el fuego pueda alcanzar la provincia de Soria durante la tarde de hoy. Igualmente, se ha convocado para esta tarde reunión del Centro de Cooperación Operativa Integrada (Cecopi) de Soria.

Desde el pasado sábado, el Operativo de Castilla y León colabora con el dispositivo Infocam de Castilla-La Mancha mediante el envío de distintos medios de extinción, incluidos recursos aéreos. Durante la jornada de hoy permanecen trabajando en Guadalajara dos convoyes de medios terrestres procedentes de Soria y Segovia, integrados en las labores de extinción del incendio.

Ante la evolución del fuego y la posibilidad de que alcance territorio de Castilla y León, el Operativo Infocal ha intensificado su dispositivo, combinando las labores de apoyo a la extinción en Guadalajara con actuaciones preventivas en la provincia de Soria para proteger a la población y facilitar una respuesta inmediata si el incendio cruza el límite autonómico.

Según el análisis realizado por los técnicos del Operativo, las condiciones meteorológicas, la velocidad de propagación y la dirección del viento apuntan a que el incendio podría entrar en la provincia de Soria hoy, a través de un amplio frente situado entre los términos municipales de Barcones y Retortillo, si bien su evolución dependerá de las condiciones meteorológicas y de la eficacia de las labores de extinción desarrolladas durante la tarde.

Para hacer frente a esta situación, el Operativo Infocal ha movilizado, además de los medios con base en la provincia de Soria, diferentes convoyes terrestres y maquinaria pesada procedentes de otras provincias de Castilla y León. Asimismo, se han posicionado dos helicópteros en las bases de Casillas (Segovia) y Garray (Soria) con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta en caso de que sea necesaria su intervención.

También se han desplazado hasta la zona técnicos del Centro Autonómico de Mando, de la Unidad de Apoyo al Puesto de Mando y de la Unidad de Planificación y Análisis, además de un Puesto de Mando de Protección Civil de Castilla y León para reforzar la coordinación de las actuaciones.

Como medida preventiva, el Operativo infocal ha mantenido contacto con los alcaldes de Retortillo, Barcones, Berlanga de Duero y Arenillas para coordinar actuaciones de protección en el entorno de los núcleos de población. Del mismo modo, se ha contactado con las organizaciones profesionales agrarias para organizar y coordinar la colaboración voluntaria de agricultores en defensa de puntos previamente establecidos por el operativo. Estas actuaciones preventivas contribuirán a dificultar el avance del fuego y servirán de apoyo a las labores de extinción en caso de que el incendio alcance la provincia de Soria.