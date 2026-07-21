Pollán suspende temporalmente su actividad por una lesión muscular

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha suspendido temporalmente su actividad debido a que sufre una rotura de fibras de grado II en el gemelo interno de la pierna que le obliga a guardar reposo mientras recibe tratamiento.

En un comunicado, la Vicepresidencia de la Junta ha explicado que los médicos le han recomendado suspender temporalmente sus desplazamientos y la asistencia presencial a actos públicos hasta que la evolución de la lesión permita retomar su actividad con normalidad.

Mientras dure su recuperación, continuará desempeñando sus funciones de gobierno mediante teletrabajo y mantendrá el contacto diario con su equipo para seguir desarrollando su agenda de trabajo, de acuerdo a las mismas fuentes.