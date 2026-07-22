Ecologistas sostiene que la planta en trámite de Valderas en León es de armas de guerra y no de explosivos de uso civil

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Ecologistas en Acción ha manifestado este miércoles que la Junta y el Ayuntamiento de Valderas (León) tramitan el proyecto de una 'Planta de fabricación y carga de munición de artillería de gran calibre' que promueve Tecnesis 3000, S.L.U. como si se tratara de una fábrica de explosivos de uso civil y "no como lo que es", una fábrica de armas de guerra cuya tramitación y autorización es, ha señalado, competencia del Ministerio de Defensa.

La organización ecologista ha solicitado a la Junta el archivo del expediente y al Ayuntamiento, que paralice cualquier licencia que facilite la implantación de una "fábrica de armas de guerra" en Valderas.

Tras revisar la documentación contenida en el enlace facilitado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental en el trámite de consultas a las personas interesadas en el expediente de Evaluación de Impacto ambiental simplificada del proyecto, Ecologistas ha sostenido que se trata de una fábrica de "granadas de mortero y proyectiles de gran calibre, como el 155 milímetro, en varios modelos y producción de munición lista para suministro al cliente".

Este proyecto se tramita, ha advertido, con el "beneplácito" del Ayuntamiento de Valderas, que ha cedido terrenos en arrendamiento al promotor. "Nos encontramos ante el proyecto de una fábrica de armas de guerra cuya autorización es competencia del Ministerio de Defensa, conforme establece el Real Decreto 137/1993 por el que se aprueba el Reglamento de Armas". Según esta normativa las armas de fuego de calibre igual o superior a 20 milímetros, las municiones para esas armas y las granadas de mortero son consideradas armas de guerra, según ha informado a Europa Press en un comunicado Ecologistas en Acción.

En este sentido, ha explicado que la autorización de las fábricas de armas de guerra "se atendrá a las disposiciones específicas que dicte el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Defensa" y la fabricación está bajo la supervisión de la Dirección General de la Guardia Civil, además de requerir autorización especial, concedida por la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, que la comunicará a los Ministerios de Interior e Industria, previa instrucción y resolución, del correspondiente procedimiento regulado en el artículo 13 del Reglamento de Armas.

"Lamentable"

En cuanto a la actuación de las autoridades locales, la organización ecologista ha declarado que resulta "lamentable" e "irresponsable" su predisposición a acoger una fábrica de armas "a gran escala", colindante con la existente 'Orica Explosivos Industriales S.A.'. "El nuevo proyecto eleva de manera exponencial el riesgo de sufrir, en las localidades próximas de Valderas, Villafer y Campazas, accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas", ha añadido.

En este sentido, ha precisado que los puestos de trabajo, "que la documentación aportada no acredita", y el arrendamiento de los terrenos no justifican convertir el municipio de Valderas y su entorno en "un polvorín con capacidad para almacenar 800 toneladas de material explosivo destinado a la guerra".

Impacto

En cuanto a la aplicación del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental a la producción de armas, Ecologistas en Acción ha subrayado que "no hay actividad humana que tenga peor impacto que el que provocan las guerras y las armas que en ellas se emplean para destruir vidas humanas, ecosistemas y bienes materiales".

Por este motivo, ha recalcado que las autoridades responsables deberían realizar antes de autorizar una fábrica de este tipo una evaluación amplificada al potencial destructivo de la producción a lo largo del tiempo en vez de una evaluación simplificada u ordinaria. "El balance debería servir para frenar el ecocidio suicida al que nos dirige la industria de la guerra", ha concluido.