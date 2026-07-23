Bocyl publica la orden que convoca las ayudas a plantaciones forestales de alto valor con una partida de 2,5 millones

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este jueves la orden de la Junta que convoca las ayudas para el fomento de las plantaciones de especies forestales con producciones de alto valor con un presupuesto de 2,5 millones de euros.

De este modo se pone en marcha el plazo de presentación de solicitudes que finalizará el próximo 25 de septiembre.

Estas subvenciones, que anunció la consejera de Medio Ambiente, María González, están incluidas en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 y van dirigidas a entidades públicas propietarias de terrenos susceptibles de plantación, siempre que estén gestionados por organismos privados o entidades locales; personas físicas o jurídicas de derecho privado legalmente establecidas; agrupaciones de personas que se constituyan para esta finalidad o comunidades de bienes dedicadas a esta actividad y se resolverán bajo el régimen de concurrencia competitiva.

Este tipo de especies consideradas de alto valor -como son nogal, cerezo, serbal, fresno, pino piñonero injertado, castaño; encina o quejigo micorrizados-, permiten diversificar las producciones, mejorar la rentabilidad económica de las explotaciones y contribuir al desarrollo económico de Castilla y León, así como mejorar la biodiversidad, incrementar la captura de carbono y avanzar en la protección del suelo y la regulación del ciclo del agua.