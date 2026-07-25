Unas 80.000 personas evacuadas o confinadas por los incendios de Madrid y Ávila

Un helicóptero trata de apagar el fuego, cerca de El Castañar de El Tiemblo, a 24 de julio de 2026, en El Tiemblo, Ávila, Castilla y León (España).Gabri Solera - Europa Press

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Los incendios forestales activos en la Comunidad de Madrid y en Ávila afectan ya a unas 80.000 personas, entre las que han sido desalojadas y aquellas confinadas, según los datos disponibles en torno a las 13.00 horas.

Por un lado, el incendio de la sierra oeste madrileña afecta a unas 55.000 personas, entre unas 35.000 evacuadas y 20.000 en confinamiento, ha informado el delegado del Gobierno en Madrid, Franscisco Martín, desde Cenicientos, donde había sido instalado el puesto de mando avanzado, que también será evacuado y desplazado a Navalcarnero.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estimado el número de afectados en unos 50.000 por el incendio, que ha obligado a desalojar Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto Real.

Martín ha descrito el momento como "extremadamente complejo" después de que el Valle del Tiétar haya sufrido "una evolución muy intensa del incendio", y ha señalado que en consecuencia "en Ávila se acaba de decretar la evacuación de una población de unas 30.000 personas en siete municipios".

Aún sin cifras cerradas, el delegado ha indicado que en la Comunidad de Madrid se podría estar hablando de alrededor de 20.000 hectáreas que en estos momentos estarían afectadas por el incendio, mientras que Ayuso ha cifrado el perímetro en unas 25.000 hectáreas. Ambos han destacado que la "prioridad" absoluta es "salvar vidas.

De otro lado, el incendio forestal de Burgohondo (Ávila) ha obligado a ordenar la evacuación preventiva de las localidades de Piedralaves, La Adrada, Casillas, Sotillo, Santa María del Tietar, Navahondilla y Casavieja tras una noche "complicada" por el cambio constante de las condiciones meteorológicas y la proximidad del incendio que avanza desde la Comunidad de Madrid.

Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno de Castilla y León, Nicanor Sen, en declaraciones a los medios junto a la consejera de Medio Ambiente de la Junta, María González Corral, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio de Burgohondo, situado en Navaluenga.

Sen ha detallado que las administraciones han acordado evacuar de forma preventiva los mencionados municipios, una decisión que se ha adoptado por la propagación del incendio "de copa a copa", que favorece un avance mucho más rápido de las llamas, y se ha comunicado mediante el sistema ES-Alert, además de a través de los respectivos alcaldes.

SÁNCHEZ VE "UNA VENTANA DE OPORTUNIDAD"

Por otra parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este sábado de que la situación por los incendios forestales en Madrid y Ávila "sigue siendo compleja", aunque ha subrayado que existe una "ventana de oportunidad" durante este fin de semana para avanzar en las labores de extinción.

"La situación sigue siendo compleja y los expertos nos dicen que vamos a tener unas horas complejas porque las temperaturas han bajado, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos, su intensidad o si se van a producir o no tormentas secas como consecuencia de estos incendios. Pero lo que sí que tenemos es una ventana de oportunidad", ha asegurado Sánchez desde Cenicientos, tras visitar la zona afectada y presidir la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias.

Asimismo, ha explicado que los distintos focos declarados en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila se abordan ya como "un único incendio", con un dispositivo unificado de respuesta y coordinación en el que participan medios estatales, autonómicos y locales, así como recursos del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.