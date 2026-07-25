Ayuso cifra en 20.000 hectáreas el perímetro del incendio, que "ya es uno solo", y vaticina "situaciones peores"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (2d), el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo (2i), y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín (d).A. Pérez Meca - Europa Press

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cifrado en unas 20.000 las hectáreas del perímetro aproximado del incendio, que ya es "uno solo", y ha vaticinado "situaciones peores en las próximas horas".

Se trata de una "situación totalmente inédita, nunca vista" al crearse "una especie de propia atmósfera entre los incendios que ya se comportan como uno solo (en referencia a Madrid y a Ávila), creando al final una especie de condición atmosférica especial, cambiando la meteorología". "Nos lleva a temernos situaciones mucho peores en las próximas horas", ha augurado desde Ceninicientos, donde ha sido evacuada, como todo el Puesto de Mando.

Ayuso ha insistido en que la ciudadanía no se acerque a la zona porque "las pocas vías que hay" tienen que estar despejadas". "Pedimos comprensión y paciencia, algo que nos llena de emoción, porque gracias a ello estamos superando esto", ha trasladado.

El perímetro del incendio sería de unas 20.000 hectáreas pero no es total porque habrá que descartar zonas internas que no se han evaluado, ha indicado poniendo de relevancia la gravedad de la situación por el número de casas afectadas y de terrenos.