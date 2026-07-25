La Junta evacúa y reubica a 601 mayores de doce residencias por el incendio de Ávila

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La Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León ha evacuado desde el pasado jueves a un total de 601 mayores de doce residencias de la tercera edad que se han visto afectadas por el incendio que asola la provincia abulense y que, hasta el momento, ha arrasado entre 13.000 y 15.000 hectáreas.

Según ha informado en nota de prensa la Administración autonómica, el pasado 23 de julio fueron trasladadas 90 personas de dos residencias ubicadas en la localidad abulense de El Tiemblo, siendo derivadas por el operativo de la Junta de Castilla y León a la Residencia de las Hijas de la Caridad de Ávila.

Un día después fueron evacuadas otras 93 personas de tres residencias de ancianos de Cebreros -23 personas-, Burgohondo -50- y El Hoyo de Pinares -20-, siendo derivadas a la residencia pública de Personas Mayores que la Junta tiene en Ávila.

Además, este sábado se está procediendo al traslado de otros 418 ancianos pertenecientes a otras siete residencias: Fresnedilla -47 residentes-; La Higuera -88-; Navahondilla -35-; Sotillo de la Adrada -130 de dos residencias-; Piedralabes -65- y Casavieja -53-..

Todas ellas serán derivadas a centros de otras provincias de Castilla y León, al no haber más espacio disponible en la capital abulense, según la Administración autonómica, que señala que diez personas mayores del total han necesitado atención hospitalaria, aunque "básicamente por garantizar la oxigenoterapia".

La Junta ha detallado que el operativo de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social permanecerá activo "el tiempo que sea necesario hasta que todas las personas evacuadas puedan volver a sus lugares de origen, garantizando ante todo la salvaguarda de su salud y su bienestar emocional".

Dicho operativo se compone de más de 250 profesionales de Servicios Sociales en la provincia de Ávila, más los que sean necesarios de otras provincias.