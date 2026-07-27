La superficie afectada en el incendio Castropodame en León es de 810 hectáreas, la mayoría arbolada

Columna de humo del incendio de Castropodame, el pasado 23 de julio.Carlos Castro - Europa Press

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

La Junta ha cifrado en 810 hectáreas las afectadas por el incendio en el término municipal leonés de Castropodame (León), la mayoría de ellas arboladas.

Según informa a través de sus canales, las llamas arrasaron un total de 810 hectáreas, 640 arboladas, 100 de matorral y 70 de pasto. El incendio se originó el pasado 22 de julio y se dio por controlado este domingo. Alcanzó un Índice de Gravedad (IGR) 2 el mismo día que comenzó.

En la actualidad permanecen sobre el terreno para evitar posibles reactivaciones dos agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres y una autobomba.