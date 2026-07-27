La superficie afectada en el incendio Castropodame en León es de 810 hectáreas, la mayoría arbolada
La Junta ha cifrado en 810 hectáreas las afectadas por el incendio en el término municipal leonés de Castropodame (León), la mayoría de ellas arboladas.
Según informa a través de sus canales, las llamas arrasaron un total de 810 hectáreas, 640 arboladas, 100 de matorral y 70 de pasto. El incendio se originó el pasado 22 de julio y se dio por controlado este domingo. Alcanzó un Índice de Gravedad (IGR) 2 el mismo día que comenzó.
En la actualidad permanecen sobre el terreno para evitar posibles reactivaciones dos agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres y una autobomba.