Sánchez-Palencia clama contra el proyecto de convertir un canal romano en pista de cicloturismo

Promonumenta abordó ayer en el salón de actos del Ayuntamiento de León las últimas investigaciones en Las Médulas y su red hidráulica, realizadas por los arqueólogos Javier Sánchez-Palencia, Almudena Orejas y Brais Currás. Sánzhez-Palencia se mostró contundente: «¿No hay pistas para hacer cicloturismo en León? ¡Anda que no hay sitios en la provincia!». El arqueólogo, que lleva años investigando en Las Médulas, afirmó tajante: «¿A quién se le ocurre hacer una ruta de cicloturismo por un canal romano? ¡Ni al que asó la manteca! Excede todo sentido común mínimo». Paradójicamente, los impulsores del plan —destacó— «no han incluido ni una letra de cómo explicar el canal romano a los visitantes». Sánchez-Palencia no comprende que «la Junta le haya dado el visto bueno». Explica que de los 800 kilómetros de canales romanos, un 42 por ciento es visible de alguna forma, pero en el que han elegido para ‘carril bici’ «no hay ni 20 kilometros reconocibles y ellos dicen que van a reconstruirlo, eso está prohibido por todas las convenciones. Se puede hacer alguna reintegración, pero no reconstrucción. El valor excepcional de las Médulas es que son íntegras y auténticas». «Reconstruir un canal es un atentado contra las Medulas y prohibido por la legislación». | dl