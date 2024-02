La noche en que la Luna de León se llenó de rock

Publicado por Pacho Rodríguez León Verificado por Creado: Actualizado:

Y Juancho López cogió su bajo y tocó el Shake Some Action de The Flamin’ Groovies, su grupo favorito. Que coja el bajo no es de extrañar, pero ayer sí, que era la fiesta del segundo aniversario de Discos Lizard y a él le tocaba estar al otro lado de los conciertos. Pero Los Chicos le sacaron a las tablas para poner broche final a todo lo que en directo pasó en el Espacio Vías.

Era la forma de rematar a su estilo, es decir sin artificios, para alguien que prefiere los vinilos y los amplis de siempre (de grupos, no digamos) como modo de expresión de la cultura rock.

La autenticidad se puso también de manifiesto con el excelente debut de un grupo nuevo leonés, Taikonautas, que no solo no defraudaron sino que elevaron las expectativas de una primera presencia en directo que parece estar destinada a multiplicarse cuando en una banda se detecta tanto oficio como ilusión por vivir nuevas aventuras musicales.

sex pistols

Si Los Chicos se hicieron con la fiesta, entre medias G.A.S. Drummers apostaron por una propuesta sorprendente: tocar el disco entero de Sex Pistols pero sin ninguna intención de tributo sino de rescate íntegro.

La respuesta del público revivivió los buenos momentos del rock leonés cuando se produce esa comunión entre público y grupos, de modo que saltan por el aire las jerarquías y León justifica entonces ese prestigio musical que se ganó en otros tiempos. Ese que se materializaba en citas como la de ayer,:el día en el que la Luna se llenó del pop, rock y punk que más gusta aquí.