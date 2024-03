Por una vez en la vida: Javier Arias

Publicado por Pacho Rodríguez León Verificado por Creado: Actualizado:

Big Band Burgos, la agrupación jazzística de gran formato de referencia en Burgos desde su creación en 2017, vuelve a escena de la mano de su director Samuel R. Martín en colaboración con la recién creada formación leonesa Jazz Strings El Camino. Más de 30 músicos acompañarán sobre el escenario al vocalista leonés Javier Arias, Doctor Bogarde, en un programa que rendirá homenaje a las grandes voces del jazz vocal masculino, encarnadas en los celebrados crooners Bing Crosby, Dean Martin, Sammy Davis Jr. y, especialmente, Frank Sinatra. Tendrá lugar en el Centro Cultural Caja de Burgos, mañana, a las 19.30 horas. For once in my lif e es el título.

Javier Arias y una big band... si no se vio venir tuvo que ser por falta de atención. Porque estaba cantado. No todo pero casi todo. Big Band Burgos. For once in my life. 35 años de música le contemplan. Y no se ha ido con la música a otra parte, en este caso a Burgos, por escapar de León puesto que esto tiene que tener partido de vuelta. Pero el músico y vocalista, tal vez el frontman de referencia en León, de embarca en un proyecto musical con la Big Band de Burgos, toda una formación de referencia con la que este sábado inicia los conciertos que le han de traer a León.

Son las aventuras de este músico y solista vocal leonés tan acostumbrado a hacerse a sí mismo que ha llegado al perfeccionismo de lo que quiere ser. Eso sí, más que autodidacta mirando siempre empapándose del talento de sus compañeros de viaje.

Cómo surgió este sueño en el que Javier Arias deposita su ilusión, pero también su bagaje, experiencia y conocimiento y que le llega en el momento adecuado de su carrera tiene que ver con su devoción por la música americana, ese repertorio imponente de temas standards que él ya ha trabajado pero que ahora puede hacerlo con el esplendor sonoro de una big band. «Me contactó el director de la banda, profesor también de la Escuela de Valverde, Samuel R. Martín. Como todos los músicos de esta big band, muy preparados. También da clase en el Coservatorio de Salamanca, toca en la Odón Alonso...», relata en general acerca de una formación de máxima calidad.

Con ellos abordará esos temas standard de nombres que son santo y seña para él como son Frank Sinatra o Dean Martin. También de Michael Bublé. «Por una vez en la vida voy a cantar como yo quiero. Con una big band», asevera. Viendo unas imágenes que muestra de los ensayos estos días en Burgos, además de la calidad y la magia que generan todos estos músicos con Javier Arias y otro genio leonés como pianista, teclista y director tal es el caso de Mario Morla se intuye el grado de esfuerzo y precisión para que luego suene como la mejor de las big bands de siempre. Resulta curioso cómo han tenido que armar el repertorio: «En muchos temas hay que mirar en Internet a ver si aparece una partitura para por ejemplo poder incorporar cuerdas, que en este concierto llevamos 4 violines, 2 violas y 2 chelos. Junto a todos ellos, lo que aporta Javier Arias es el punto exacto de madurez y de voz para un tipo de música que define el directo de las grandes orquestas del siglo XX. «Por una vez puedo hacer lo que me dé la gana», insiste. Realmente, será por una vez pero a la espera de que sea por muchas más y que traiga esta celebración de la música a alguno escenario grande leonés.