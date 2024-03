El Musac busca ‘personal shopper’

Publicado por Verónica Viñas León Verificado por Creado: Actualizado:

Al Musac no le duran los personal shopper. Ha tenido dos comités de asesores en los 19 años del museo, que dimitieron por las injerencias de la Fundación Siglo, que gestiona el centro de arte contemporáneo leonés. La primera ‘espantada’ se produjo tras la ‘abdicación’ de Eva González en 2013, que motivó la renuncia de Víctor del Río (escritor y profesor de Teoría del Arte en la Universidad de Salamanca), Octavio Zaya (crítico de arte y curador) y el que luego sería brevemente ministro de Cultura, el difunto José Guirao. Los tres abandonaron el Musac en apoyo a una directora que apenas duró en el cargo cuatro meses. En enero de 2021, poco antes de que a Manuel Olveira le expirara el contrato de director del Musac —cargo en el que no fue renovado— el Comité Asesor, integrado entonces por Ellen Blumenstein (conservadora jefe de Kunst Werke en Berlín), Helena Tatay (comisaria de exposiciones independiente afincada en Barcelona), Alberto Martín Expósito (Universidad de Salamanca) y Bruno Marcos (artista plástico y escritor afincado en León), renunció en bloque por las interferencias de la administración.

Ahora el Musac busca un nuevo Comité Asesor. Su principal función es decidir qué obras se compran para ampliar los fondos del museo. Tradicionalmente, el centro de arte contemporáneo recibía, aparte del presupuesto ordinario, una partida extra para ir formando la colección, cuyas primeras adquisiciones se remontan a 2003.

Este ejercicio, sin embargo, la Junta no consignó dinero para este fin. Sin embargo, existe un crédito reservado de ejercicios anteriores que asciende a 70.000 euros. Según fuentes de la Consejería de Cultura, «si el Comité Asesor propusiera la adquisición de obra de valor superior al presupuesto reservado, se estudiaría. En consecuencia, hasta que el Comité Asesor no se reúna, no es posible determinar el presupuesto exacto destinado a la adquisición de obras». Las mismas fuentes adelantan que próximamente se anunciarán los nombres del nuevo Comité Asesor. Serán las primeras compras del museo en la etapa del actual director, el quinto, el canario Álvaro Rodríguez Fominaya.

Su predecesor denunció que la plantilla del Musac se había ido recortando hasta dejarla en la mínima expresión. Muchos servicios se externalizaron. El Departamento de Acción Cultural (DEAC), según consta en el staff del museo, lo lleva el Grupo Evento; la biblioteca, desde el fallecimiento en 2019 de Araceli Corbo, lo asumió Unium, S.L.; los servicios auxiliares, Unium, S.L.; y el mantenimiento, Acierta Asistencia S.A. Desde la salida de Agustín Pérez-Rubio, hace trece años, el museo, que se prepara para recibir en otoño una exposición del artista y disidente chino Ai Weiwei —uno de los más cotizados del mundo—, carece de conservador-jefe.

Las últimas compras

Entre las últimas adquisiciones del Musac se encuentran obras de Isidoro Valcárcel Medina, María Luisa Fernández, Alán Carrasco, Maite Centol, Laura Salguero y los leoneses Juárez y Palmero. La partida de la Junta permitía comprar una media de cuatro o cinco obras. Claro que la colección también ha crecido gracias a las donaciones de los artistas que han expuesto en el museo y a que en 2016 la Junta depositó en el Musac su colección de arte contemporáneo, que consta de 291 obras de 128 artistas.

Los almacenes del centro de arte contemporáneo atesoran una colección de 1.144 obras firmadas por 426 artistas, entre ellos las obras de casi una veintena de leoneses. La política de los personal shopper , básicamente, se inclinó por cubrir las lagunas de una colección que se gestó con compras ‘compulsivas’ en ferias como Arco. Pasados unos años, los expertos detectaron la ausencia de obras, especialmente, de las décadas de los años 60 y 70.

Como ‘barómetro’ de las adquisiciones, para saber si la colección se había revalorizado o devaluado, en el verano de 2013 el Musac encargó el primer informe de tasación de la colección, realizado por una empresa externa al museo, Cianarte, que evaluó 1.605 piezas de 335 artistas. Según su informe, la colección se había revalorizado a comienzos de 2014 un 13,5%, con un valor de 14,7 millones de euros frente a los 13 millones invertidos por la Junta en los fondos del museo leonés.