Los Supersuckers actúan en León

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Lugar: sala Babylon (Calle Santa Cruz, 10).

Hora: 21.00.

Entradas: 25 euros.

Los Supersuckers hacen hoy escala en León en su gira por España. La banda de rock originaria de Arizona recala, a las 21.00 horas, en la sala Babylon. En 2001 la banda liderada por Eddie Spaghetti creó su propio sello discográfico: Mid-Fi Recordings, con el que se lanzaron a la edición de un puñado de singles y discos en directo como Must’ve Been Live ( 2002), en el que repasaban el repertorio country de Must’ve Been High , así como su nuevo trabajo de estudio Motherfuckers Be Trippin´ (2003), en una línea similar a su anterior trabajo. En 2005 editaron un nuevo recopilatorio de singles (Devil’s Food), fecha en la que les abandonó Dancing Eagle, siendo sustituido por Dusty Watson (del grupo Orange Agent).

Junto a Spaghetti (voz y bajo), ‘Metal’ Marty Chandler (guitarra) y ‘Captain’ Chris Von Streicher (batería) completan la formación actual.