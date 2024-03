Bordoy y Puertas traen el mejor R&B a El Albéitar

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Lugar: Teatro El Albéitar

Hora: 20.30

Entrada: 8 euros

Balta Bordoy y Víctor Puertas Organ Quartet pisan hoy el escenario de El Albéitar en un concierto que promete lo mejor del rhythm and blues bordeando y sumergiéndose también en el blues eléctrico, gospel, groove y jazz en una formación que completan, además de Bordoy a la guitarra y Puertas, voz y órgano, Nil Mujal, saxo tenor, y Arnau Juliá a la batería. Balta Bordoy & Victor Puertas organ quartet presentan su nuevo cedé Rock My Blues Away , grabado en directo en Feelback Studio, en Barcelona, por Marc Tena y editado por la discográfica francesa Bluz Track.

Este trabajo les ha reportado excelentes críticas y reconocimiento en medios internacionales especializados.

Se trata de un sólido grupo con trayectoria, en el que los tres solistas van alternándose con la cálida y poderosa voz de Víctor Puertas.