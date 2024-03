Fallece Eric Carmen, líder de los Raspberries y cantante de ‘All by myself’

Publicado por EFE Verificado por Creado: Actualizado:

Eric Carmen, líder de la banda de power pop Raspberries y conocido por su éxito como solista con All by Myself (1975), falleció el pasado fin de semana a los 74 años, informó su esposa a través de la web del músico.

«Con gran tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de Eric Carmen», escribió la esposa del artista, Amy Carmen.

«Nuestro dulce, amoroso y talentoso Eric nos dejó mientras dormía durante el fin de semana. A él le reconfortaría saber que, durante décadas, su música tocó a tantas personas y que esa música será su legado duradero. Por favor, respeten la privacidad de la familia mientras lloramos esta gran pérdida», añade Amy Carmen.

El mensaje concluye con la cita: «El amor es todo lo que importa... Fiel y para siempre», parte de la canción Love Is All That Matters del álbum en solitario de Carmen de 1977, Boats Against the Current . En el comunicado no se especifica la causa de la muerte de Carmen.

Raspberries empezó su andadura en 1970 con éxitos Go All the Way , con el que alcanzó el millón de copias vendidas. Después de que la banda se separara a mediados de los años 70, se estableció en solitario y logró el éxito con temas como All by Myself , Never Gonna Fall in Love Again , She Did It y Hungry Eyes .