Los libros son para las verbenas

Los libros son una fiesta y Verbena de libros, que comienza este domingo, tiene como fin acercar a todo tipo de actividades y lectores lo que rodea por fuera a las páginas que cuentan historias, así como lo que se encuentra dentro, que son viajes, relatos y vidas que fascinan y convierten la lectura en magia para la mente.

Magalí Labarta, que despliega iniciativas siempre con la cultura como bandera, tal es el caso de la FEE, esa feria de editores que reserva la última vocal para la imaginación, y que de alguna manera también se fusiona en esta verbena, es la artífice de que haya una mirada especial para reunir aficionados a la literatura, la ficción, el simple hecho de contar cosas, en definitiva, cultura emergente.

Croslitt y Book Speed Dating son los dos primeros contenedores de actividad. Y queda demostrado que no hay lugares ajenos o impropios para los libros. De hecho, se parte de la pregunta: «¿Tienes un libro que te haya resultado pesado? ¡Dale un segundo uso! Junto a los monitores del gimnasio Crossfit Legio realizaremos una clase al aire libre demostrando que el mens sana in corpore sano nunca fue tan sencillo. Al finalizar intercambia, si quieres, tu libro con otro de los participantes y dale una segunda oportunidad», explica. Este encueentro tendrá lugar el domingo, 17 de marzo en la Plaza de Botines. (En caso de lluvia la actividad se trasladará a Espacio Vías) a las 12.00 horas.

Book Speed Dating, tras el éxito de la 1ª edición, vuelve con Anna Sophie Przyborowski como maestra de ceremonias en un nuevo encuentro, con reglas mas divertidas, para encontrar el match literario. Será el lunes, 18 de marzo en la Sputnik Librería-Café a las 20.00 horas.

Así se sucederán propuestas como Leer en los parques o también en espacio similar y en colaboración con Come y calle y que ya será el 30 de junio. El objetivo de esta actividad es compartir y ampliar la experiencia de la lectura con los más pequeños. Dar a conocer nuevas voces de la literatura infantil, incidiendo no solo en el fomento de la lectura desde edades tempranas, sino en la importancia de adquirir buenos hábitos de comunicación y expresión oral. O las segundas oportunidades, como campaña de recogida de libros para que el público pueda donar aquellos libros con los que no tuvieron feeling, pero que podrían tener una ‘segunda oportunidad con otros lectores. La ruta de los cines contará las curiosidades de las salas con David Rubio. Y Cómo arruinar un libro llegará como lúdica idea en la que se anima a cambiar títulos clásicos para demostrar que en los libros siempre hay una sorpresa.