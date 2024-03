Salta por los aires cualquier entradilla que se precie cuando aparece en acción Víctor Coyote. Porque confirma cualquier adjetivo. Multitarea, multidisciplinar se escribía aquí abajo y lo revienta. Músico, dibujante, ilustrador, diseñador, pintor, videoartista... por supuesto, pero empieza a explica que su nuevo proyecto musical junto a otro gallego (Víctor Aparicio Abundancia es de Tui): Javi Álvarez consiste en poner música a la película El crack , de José Luis Garci, y que todo partió del encargo del festival Retina, de Zaragoza. Le quita importancia: «Se ha hecho muchas veces. Nosotros incorporamos música incidental y también canciones versionadas», dice. Pero lo que le trae a León es una exposición se inaugura este sábado a las 12.00 horas bajo el título de Acolchados y Porterías Abandonadas . «Hay un juego ahí entre lo cómodo y resistente·, dice, aunque luego lo explicará más.

El caso es que esta era la entradilla previsible como un ensayo: si hay un artista mutidisciplinar en España ese es Víctor Coyote. Hizo éxitos pop y latino, cartelería cinematográfica de taquillazos, portadas de discos ajenos y propios y más diseño. Era un placer pasar por su oficina en la calle Montera. Pero también era y es disfrutar de la obra que lleva su firma y no es de encargo porque la hace él. De hecho, igualmente, sigue haciendo música. Discos, conciertos, canciones que presenta desde la cara más alternativa del negocio. Y eso sí que es ser indie. «Me he sentido a gusto preparando Acolchados y Porterías Abandonadas . Estaba un poco reticente pero me convencieron», explica.

En ello tienen todo que ver tanto Marta Uribarri, alma mater de El 8 de Serranos y experta y profesional del arte, y David López Fernández, promotor musical leonés que siempre cuenta con Víctor Coyote para sus producciones y que, de alguna manera, le ha hecho un poco de aquí: «León es una base intermedia perfecta. En esta ocasión, además de la presentación en León llevaremos El crack a Oviedo», comenta. Y eso demuestra que la actividad del creador gallego no se detiene.

«La facultad humana de pensamiento complejo tiene una cara b que se llama contradicción. Cuanto más nos alejamos de la norma del instinto, también lo hacemos de un mundo de certezas. El manejo constante de la incertidumbre produce, tarde o temprano, contradicción. Actuar en contra del instinto de supervivencia, por ejemplo, no es una contradicción, es una tara o un fracaso vital. Actuar en contra de alguna directriz razonada que hemos asumido, es contradicción. Y no hay nada más lógico que caer en ella. Siempre va a pasar. No siempre, perdón, pero sí va a pasar». Reflexiona Coyote sobre aspectos que luego plasma en sus creaciones. «Estoy en muchos frentes y tengo que trabajar. Y tengo mucho trabajo de lo mío, de encargos, no te digo que de cobrar mucho», indica. Da pie ello, el papel de la cultura, a otra conversación y pensamientos sobre la misma «Estoy ya casi en contra de la visibilidad» sería un aperitivo que lanza. Lo dice mientras se oye que no sé qué es trending topic.

Obra de ‘Acolchados y Porterías abandonadas’. DL

Obra de Víctor Coyote que se verá en el 8 de Serranos. DL

