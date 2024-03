Maryjane Dunn recibirá el Premio Aymeric Picaud

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La Liga de Asociaciones de Periodistas del Camino de Santiago francés, de la que forma parte la Asociación de Periodistas de León (APL), concede a la norteamericana Maryjane Dunn Premio Internacional Aymeric Picaud en su undécima edición. La entrega se celebrará el día 13 de abril en la iglesia de San Juan de Jerusalén de Cizur Menor (Navarra), perteneciente a la Orden de Malta, y la premiada ya ha confirmado su asistencia para recibir el galardón.

El jurado de esta edición del premio ha estado compuesto por las presidentas y presidentes de las asociaciones que integran la Liga de Asociaciones de Periodistas del Camino francés: Luis Menéndez, de Santiago de Compostela; Carmen Uz, de Lugo; Raquel Arconada, de Palencia; Vanessa Silván, de León; Rosalía Santaolalla, de Burgos; Ana Castellanos, de La Rioja; Isabel Poncela, de Aragón; y Patxi Pérez, de Navarra, que además, preside la Liga. Sus miembros han valorado la trayectoria de Maryjane Dunn como divulgadora del Camino.

Dunn es profesora, investigadora y peregrina. La experta ha publicado las primeras traducciones en inglés de los libros I, II y III del Códex Calixtinus y ha editado dos libros con referencia al Camino, además de escribir numerosos artículos y reseñas. La norteamericana ha recorrido la ruta jacobea varias veces y ha asistido a numerosos foros, congresos y eventos relacionados con ella como invitada y conferenciante. En esta línea, mantiene contacto continuo con las Asociaciones de Amigos del Camino en España y otros países europeos y es fundadora de la Newsletter of Friends of the Camino , grupo precursor de American Pilgrims que reúne a cientos de peregrinos estadounidenses, desde donde promueve el Camino en su país motivando a sus conciudadanos a través de reuniones y encuentros en distintos estados, según han señalado desde el jurado. «El Camino está en todos los rincones de mi vida. El Camino para mí es mi campo de investigación pero también mi pasatiempo, y mis amistades se han hecho por el Camino», reivindica Maryjane Dunn. El Premio Internacional Aymeric Picaud consiste en un facsímil del Codex Calixtinus, valorado en más de 5.000 euros, realizado por la editorial Siloé, de Burgos. El galardón lo concede la Liga de Asociaciones de Periodistas del Camino de Santiago francés y ha contado con la colaboración del Gobierno de Navarra, la Cendea de Cizur, los Ayuntamientos de Cizur Menor y Urdazubi /Valcarlos, así como de la Editorial Siloé.