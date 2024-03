Reinas del terror

Publicado por Nora Cifuentes Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

El miedo está de moda. Y, aunque no todo el mundo lo sepa, tiene mucho nombre de mujer. Si en los comienzos de internet las leyendas urbanas dominaron la red; en los últimos años, series, películas y videojuegos de terror se han vuelto fenómenos de masas, y su popularidad se ha extendido a través de las redes sociales y los servicios en línea. Es el caso de las producciones de Mike Flanagan, como la reciente y exitosa The Fall of the House Usher o la popular The Haunting of Hill House . Pero de esta última hay algo de lo que no todos son conscientes, está basada en la novela homónima de una mujer: Shirley Jackson. Por otro lado, conocidos son ya los planes de Guillermo del Toro para una nueva adaptación de Frankenstein . Una obra inmortal que tiene hasta formato de telenovela turca con Criatura (Yaratilan).

Esta novela gótica también ha inspirado una del momento, Poor Things , protagonizada por una empoderada Emma Stone que ha ganado el Oscar: «Esto no se trata de mí», dijo la actriz al recoger el premio, y señaló que «se trata de un equipo que trabajó unido para crear algo más grande que la suma de todas sus partes».

El terror y las mujeres, por tanto, han ido de la mano desde los comienzos del género hasta nuestros tiempos, en los que abundan escritoras y lectoras apasionadas por esa fascinante emoción que es el miedo.

A pesar de que dedicarse a la escritura siendo mujer resultaba mucho más complicado hace unos siglos, ellas siempre han escrito. De hecho, fue una mujer una de las pioneras de la novela gótica de terror como tal. Y es que si Horace Wallpolle, autor de The Castle of Otranto ( 1764), la primera novela de este tipo, fue padre del gótico; la madre fue Ann Radcliffe, cuya obra más conocida es The Mysteries of Udolpho (1794), uno de los libros más influyentes en la literatura gótica posterior.

Pero la presencia de escritoras de terror creció más aún después, cuando lo hizo el propio género. Y así, llegamos a la actualidad, donde la cantidad de mujeres dedicadas a la literatura ha aumentado conforme ha avanzado la sociedad. Y, particularmente, encontramos a autoras como Catriona Ward, apodada por muchos ‘la Reina del Terror’ y cuya fama creció todavía más después de que Stephen King recomendase una de sus novelas, Sundial (2022, Alianza Runas).

Hay muchas más autoras de terror actuales, como Silvia Moreno-García con Gótico (2020, Minotauro Planeta), Ilsa J. Bick con la trilogía Cenizas (Nocturna), Daria Pietrzak con El morador (2022, Dilatando Mentes) o Marina Tena y Una casa sobre tus huesos (2023, Dimensiones Ocultas). Muchas de ellas son escritoras latinas o españolas.

Ali Seay con Para ofrecerle placer (2023, La biblioteca de Carfax), Mariana Enríquez y Nuestra parte de la noche (2019, Anagrama), Agustina Batzerrica con Cadáver Exquisito (2017, Alfaguara), Mónica Ojeda y Mandíbula (2018, Candaya) o María G. Chova con Historias de Té y Belladona (Aullidos Ediciones), son algunos ejemplos más. Esta última, responde en entrevista con Efe a la pregunta más concreta de por qué a las escritoras y lectoras les gusta tanto el terror: «Creo que porque se puede dominar un sentimiento ingobernable», dice la escritora. Por su parte, Chelo señala que «el miedo despierta una reacción primitiva que tiene el poder de acallar todo lo demás: Todos tus problemas desaparecen cuando tienes miedo».