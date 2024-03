El pop con bossa nova de Casado llega a El Albéitar

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Lugar: Teatro El Albéitar

Hora: 20.30

Entrada: 6 euros

Nacho Casado es la apuesta para hoy de Actividades Culturales de la Universidad de León en el Teatro El Albéitar.

Nacho Casado es un destacado compositor, autor, guitarrista y cantante con una sólida trayectoria musical. A lo largo de su carrera ha producido, grabado y coproducido cinco discos de estudio, destacando su brillante banda indie La Familia Del Árbol, con la cual realizó exitosas presentaciones por toda España, incluyendo algunos de los festivales más importantes como Primavera Sound, lo que les permitió firmar varios contratos discográficos. Además, la banda fue finalista en los premios UFI de la música independiente española y ganó diversos galardones en concursos musicales, entre ellos uno organizado por RNE Radio3.

Posteriormente, inició su carrera en solitario, la cual lo llevó a recorrer Europa junto a artistas de Estados Unidos, Inglaterra e Islandia como Damien Jurado, Neil Halstead o Olof Arnalds. Su talento ha sido reconocido en múltiples ocasiones, siendo semifinalista en dos ocasiones en los Premios de la Música Carles Santos del Instituto Valenciano de Cultura. Asimismo, su música ha recibido excelentes críticas y ha sido destacada en medios de comunicación como Rockdelux, El País, La Vanguardia, Mondosonoro , Radio3 y Televisión Española.

En la actualidad, está presentando su tercer álbum de estudio, titulado Disco Bleu , el cual ha tenido repercusión en países como Sudamérica y Japón.

En Japón, se acaba de lanzar un nuevo álbum bajo la reconocida discográfica de Tokio, Hayabusa Landings (Pernice Brothers, Tom Verlaine, A Certain Ratio, Joe Meek& The Blue Men y The Posies), que ha sido especialmente creado para el mercado japonés. El lanzamiento ha captado la atención de la escena musical japonesa, siendo destacado en medios de renombre como Music Magazine y la influyente revista de Cluél . Además, la revista ha presentado entrevistas exclusivas con Nacho Casado, agregando un elemento adicional de interés profundizando en la conexión entre el artista y su creciente audiencia en Japón.