El niño cantor que cogió la batuta

Su trayectoria es toda una vida con la música a cuestas y gracias a ella sobrevolando una biografía brillante y exitosa desde que hace unos 40 años aquel niño que vivía por la zona de la plaza del Espolón comenzó a participar en la mítica y única formación que fue Schola Cantorum, que puso en marcha Samuel Rubio y que junto a Manuel Martín Martínez fueron los que enfocaron al leonés Raúl Suárez a música. Pero aquel niño cantor es hoy el director de la Camerata Coral de la Universidad de Cantabria, profesor de oboe en el Conservatorio de Santander y todo un referente musical en el norte de España. Con este coro actúa hoy a las 20.30 horas en la Iglesia de San Marcos en un concierto de música sacra. «En mi casa no había tradición musical. Mi hermano y yo comenzamos a cantar de aquella. Él ahora es profesor en el Conservatorio de Oviedo», dice y sorprende hablando de su hermano Ignacio Suárez y ya queda claro que si no había tradición musical familiar ellos la inventaron.

Esa primera promoción de la Schola Cantorum se nutrió de la selección directa de Raúl Suárez y también de las únicas corales que había en ese momento en los colegios de la Palomera y las Anejas, recuerda este leonés que hace ya tanto que se fue que su vida pertenece a Cantabria aunque mantenga las raíces familiares con León. «Por eso venir a León con el coro me produce mucha emoción. Hace unos cinco años que no venimos. Sí he actuado en la Catedral hace mucho e imagínate lo que es eso», confiesa Suárez, que puede presumir de haber actuado en Notre Dame, en la Catedral de París, en el Teatro Real... Sobre cómo empezó, Suárez prefiere apelar a lo circunstancial de un talento por despertar que puede que hubiera por ahí y que en su caso es seguro: «En aquella época no había tantas propuestas de actividades para niños en los colegios. Igual lo de cantar apareció como opción», señala. El caso es que se convirtió en su forma de vida y su profesión. «Aquella experiencia de la Schola nos marcó a muchos, que seguimos teniendo contacto. Ensayábamos todos los días. Yo creo que ahora sería imposible que se volviera a dar".

Pórtico a la espiritualidad

Para hoy, la Camerata Coral de la Universidad de Cantabria, dirigida por el leonés Raúl Suárez, ofrecerá un recital de música religiosa, queriendo ser un pórtico de entrada a la espiritualidad de la Semana Santa de León. La entrada es libre hasta completar el aforo.

La Camerata Coral de la UC interpretará una cuidada selección de polifonía religiosa de distintas épocas, a 6, 7 y 8 voces mixtas en las que destacan las obras como Os Justi de Anton Bruckner, Kyrie de la misa en Mi b M y Abendlied de Rheinberger, Ave Maria de F. Biebl o Ubi Caritas de O. Gjeilo. No podía faltar en este concierto obras de autores españoles como el Vidi speciosam de T. Luis de Victoria, Hodie Christus de A. Alcaraz y O lux, Exultate Justi y Cantate Domino del compositor vasco J. Elberdin. Este concierto está planteado, por su temática, como un punto de encuentro no solo para las personas que vivan con devoción la Semana Santa, también para todos aquellos que busquen un momento de recogimiento y a la vez ameno, a través de una música vocal de calidad en un marco incomparable para poder disfrutar de la música vocal. Entre las próximas actuaciones de la Camerata destaca la interpretación del Cant de la Sibil-la y el Draumkdevet con Arianna Savall y Petter Udland.