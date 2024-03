Carrizo ‘engancha’ al legendario Ben Sims

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Lugar: The Jungle Dance Floor. En Carrizo.

Hora: 23.00.

Entradas: 25 euros.

Beb Sims es uno de los D’js de techno más solicitados y destacados del mundo. Uno de los pilares del techno europeo, gracias a sus incendiarias sesiones. Ben Sims quedó fascinado con la energía de la sala de Carrizo de la Ribera The Jungle Dance Floor, con su sistema de sonido, con la atmósfera que se creó en la sala y con la pasión de los clubbers que asistieron a su set. Por eso, este año no ha dudado en volver, ya que Ben Sims es de esos D’js que transpiran electrónica por los cuatro costados, ya que ha pasado toda su vida explorando todas las facetas de la música de baile underground. A lo largo de todo este tiempo, ha perfeccionado su reputación como mezclador enérgico y preciso que teje con destreza su propia mezcla distintiva de funk duro y hardgrooves, a menudo utilizando la magia de los tres platos y mucha destreza.

Pincha con tres y cinco platos que funcionan de manera casi simultánea y que combina con faders, efectos, y ecualizadores para crear un collage sonoro de varias capas de sonido que resulta en un ambiente denso y de evolución rápida y constante.

Underground en la España vacía

The Jungle Dance Floor, un club situado en u Carrizo de la Ribera. Con poco más de 2.000 habitantes, este pueblo alberga un club (antiguamente un cine) que ejemplifica el llamado espíritu underground, porque no hay nada más underground q ue programar techno en la llamada España vaciada. ¿Cómo lo han conseguido? La receta es simple: pasión, fe y un empuje inquebrantable. Por su cabina ya han pasado nombres tan importantes como Keith Carnal, Shlomo, Marcos in Dub, Martin Buttrich, Marc Marzenit, Stacey Pullen, Joy Daniel (fue el primero), Duart, Pepo, Cristian Valera, Reeko, Exium, Matrixxman, Paul Ritch, Indira Pagonotto o Ben Sims, que después de su actuación del año pasado, repite como headliner de Roots en The Jungle Dance Floor.

La propuesta de esta sala para hoy son ocho horas de música, desde las once de la noche a las siete de la madrugada. A Ben Sims le acompañarán en la cabina tres artistas de una calidad incuestionable. La madrileña Raquel Mendiguren, también conocida como Mendi, se ha embarcado en un viaje musical que le ha llevado toda la vida: de la música clásica a las músicas del mundo y, finalmente, a los ritmos electrónicos. Su pasión por explorar nuevas tendencias en sonidos underground la llevó a convertirse en Dj.

Manuel Rey nació en León y empezó a interesarse por la música a los 7 años. A los 17 centró su carrera en la música electrónica y desde entonces no ha parado de labrarse una reputación en la escena.

Instinto Binario es el nombre del nuevo proyecto que surge de la unión musical entre Daniele Pazzo & Hüg. Ambos artistas llevan trabajando en común desde sus inicios, lo que les proporciona una conexión mental y musical que utilizan para adentrarnos en sus profundidades.