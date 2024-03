Panero revive de la mano de Bunbury

Leopoldo María Panero no tuvo que morirse para ser reconocido. Este mes se cumplen diez años del fallecimiento de un autor difícil de etiquetar. Un grande de las letras del siglo XX, pese a que su locura y su atormentada vida, de psiquiátrico en psiquiátrico, acabaron por devorar al poeta leonés. El cantante Enrique Bunbury, admirador del autor maldito por excelencia, al que dedicó un disco hace veinte años, rescata ahora al creador de Guarida de un animal . El 17 de mayo verá la luz la reedición de aquel álbum, ahora en formato digital y doble vinilo, junto al documental Un día con Panero , dirigido en 2005 por Jacobo Beut.

En 2004 cuatro ‘kamikazes’ se aliaron para grabar un disco en homenaje a Panero: Bunbury, Carlos Ann, el periodista Bruno Galindo y José María Ponce, considerado el ‘padre’ del cine porno en España y fallecido hace unos días. Esta reedición añade cuatro temas que no aparecían en el disco original. Se trata de La poesía destruye al hombre (Bunbury), El tesoro de Sierra Madre (Bruno Galindo), El noi del sucre (Carlos Ann) y El hombre que solo comía zanahorias (José María Ponce).

Se propusieron actualizar el disco, pero con la condición de mantener el sonido y la esencia paneriana. Cuando estaban fraguando el proyecto original, Bunbury y Carlos Ann visitaron a Panero en el centro en el que estuvo internado sus últimos años en Las Palmas. También volvieron a ‘sacarle’ del psiquiátrico para la presentación y único concierto del disco, en Barcelona. Precisamente, el documental de Beut recoge las experiencias vividas aquella emotiva noche. Panero escuchó el concierto desde un lugar privilegiado, en un sofá colocado en el escenario. Allí recitó algunos de sus poemas como si fuera una estrella de rock, aunque sus exigencias fueron modestas. Solo pidió tabaco y Coca Cola a discreción.

El disco se publicó en el 2004 y contenía 30 adaptaciones de poemas con música de Carlos Ann y Bunbury. Fue un álbum editado por Moviedisco Records y en el repertorio se hallaban los versos de La monja atea, Heroína, The end, Peter Punk, El lamento de un vampiro, Lectura en diagonal o Me celebro y me odio.

El cantante zaragozano ha compartido en sus redes sociales que en Spotify se estrenará próximamente el poema de Panero La poesía destruye al hombre. Una composición breve e impactante que dice textualmente: «La poesía destruye al hombre/mientras los monos saltan de rama en rama/buscándose en vano a sí mismos/en el sacrílego bosque de la vida/las palabras destruyen al hombre/¡y las mujeres devoran cráneos con tanta hambre de vida!/Sólo es hermoso el pájaro cuando muere/destruido por la poesía».

Un autor inmortal

Panero ha resultado ser un autor inagotable. El año pasado el periodista J. Benito Fernández, publicaba la biografía El contorno del abismo, tras actualizar, ampliar y corregir la primera entrega, editada 25 años antes. El periodista decidió cerrar una biografía que había dejado ‘colgada’ cuando el poeta tenía 50 años. En la nueva edición, relata los últimos años del autor de Así se fundó Carnaby Street, hasta el rocambolesco entierro de sus cenizas, cinco años después de su muerte.

Hace tres años el Ministerio de Cultura adquiría los fondos del poeta leonés. Unas 700 hojas manuscritas y mecanografiadas, que contienen poemas, ensayos, cartas y cuentos. Una pequeña ‘joya’ entregada a la Biblioteca Nacional de España, que podrían incluir algún texto inédito del poeta ‘maldito’. La institución encargada del depósito del patrimonio bibliográfico y documental de España, ubicada en el madrileño paseo de Recoletos, apenas contaba con manuscritos o textos originales de este autor perteneciente al grupo de los Novísimos, y tampoco se han hallado ejemplares originales en otras bibliotecas españolas.

Desde el fallecimiento del autor de Teoría del miedo han aparecido varios textos inéditos. Pocos meses después de su muerte, en 2014, se publicaba otro original, Rosa enferma, editado por Huerga & Fierro. El escritor parece inabarcable. «Yo soy bisexual y sadomasoquista. Sádico con las mujeres y ‘masoca’ con los hombres, aunque también sádico con algunos tíos, depende de lo guapos que sean», decía Panero, quien odiaba a su padre como persona y le admiraba como escritor.

Enrique González Duro, considerado el ‘padre’ de la psiquiatría moderna en España, conoció y trató a Leopoldo María Panero, sobre el que publicó una biografía en 2019. Panero «estaba en contra la psiquiatría». Le regaló su poemario Narciso en el acorde último de las flautas con una dedicatoria muy reveladora: «Con afecto incurable».