La leonesa Samantha Hudson, estrella del BBK

La leonesa Samantha Hudson será una de las estrellas del Bilbao BBK Live. Esta embajadora del underground se codeará en el cartel con la legendaria Grace Jones, que actualmente tiene 76 años. Actriz, modelo, directora y cantante, se lanzó al estrellato con la película de la saga James Bond Panorama para matar. Su carrera musical se inició en plena fiebre de la música disco. Su tema I need a man se convirtió en himno de la comunidad gay, al que seguirían éxitos como su versión de La Vie en Rose o el aclamado Do or Die . En 2016, la revista Billboard la clasificó en el puesto 40 como la artista dance más exitosa de la historia.

Hudson (León, 1999) acaba de publicar Kanekalon , su excitante nuevo single, y continúa con la gira AOVE Black Label . En noviembre la artista leonesa hizo historia al imponerse como mejor artista española en los premios MTV a Lola Índigo, Quevedo, Abraham Mateo y Álvaro de Luna. La polifacética creadora fue así una de las triunfadoras en los premios europeos de cadena musical más importante del mundo. Samantha Hudson es la primera mujer trans no binaria española en conseguir este galardón en unos premios en los que arrasó Taylor Swift. La leonesa criada en Magaluf (Mallorca), todo un fenómeno televisivo, cuyo nombre real es Iván González Ranedo, entró, con tan solo 24 años, en la mayor celebración mundial de la música. Hudson, que ya cuenta con reconocimientos como el premio ArcoIris que otorga el Ministerio de Igualdad, el Premio Tik Tok a personaje del Año, el Premio Ídolo a Creadora de Contenido del año y el Premio ODA a la visibilidad y diversidad en los medios de comunicación, confesó a este periódico: «Para mí, León es Valderrueda, el monte, mi abuela». «Recuerdo León con orgullo cuando hacía las redacciones en el colegio y presumía de mi pueblo. Ahora es más cariño y nostalgia. Y también, orgullo, porque la Catedral, dejala correr...».

Bilbao BBK Live, que se celebrará del 11 al 13 de julio, ha cerrado el cartel de este año con los británicos Slowdive y el cantautor y actor catalán Albert Plá. La banda francesa AIR estará el 11 de julio en Bilbao con su álbum Moon Safari y ese mismo día actuarán Los Planetas —que celebran los 30 años del disco Súper 8— , además de los cabezas de cartel de ese día, Massive Attack y The Prodigy. Al día siguiente actuarán Grace Jones y Samantha Hudson. El día 12 también actuarán el polifacético artista catalán Albert Plá y la cordobesa María José Llergo, además de Underworld y Khruangbin. El último día del BBK tocarán los británicos Slowdive, con sus climas oníricos más intensos, en la misma jornada que Arcade Fire, Jungle, Alvvays, Floating Points, Noname y El Columpio Asesino.