«La copla es un buen plato de jamón»

Lo suyo no tenía remedio. Gracias a Dios. Si no llega a ser cantante hubiera sido... cantante. Y no por cuestión de tozudez, sino de talento y de una vocación que le venía de las entrañas a la pequeña Diana Navarro: «Yo, desde que tenía uso de razón quería ser cantante. Lo decía hasta cuando no tenía uso de razón». Lo explica así esta malagueña del 74, master en interpretación de cine y televisión de la Escuela Universitaria de Artes TAI, que es ahora una de las voces fundamentales de la música en España, copla, flamenco, pop y demás estilos contemporáneos. A León llega con un espectáculo de los que podrían llevar el cartel de ‘no se lo pierdan’. De la Piquer a la Navarro es un concierto pero mucho más. Un recorrido musical con su propia dramaturgia en el que las canciones son lo fundamental pero el guion de toda una vida que las acompaña y descubre, por ejemplo, aspectos de Concha Piquer, la gran dama pionera y revolucionaria de la copla, que sorprenderán al público. En definitiva, Diana Navarro al frente de De la Piquer a la Navarro, en directo este sábado en el Auditorio a las 20.30 horas.

Diana Navarro se mueve como pez en el agua en el mundo de la copla, un terreno que ha trabajado en profundidad y que es en España uno de los pocos hechos culturales transversales que de alguna manera se han mantenido siempre vigentes. «La copla es un género que aúna muchas generaciones. Gusta a todos. Es como un buen plato de jamón. Y creo que gusta porque tiene de todo, buena música, letras poéticas, es colorista... A mi me gusta llevar la copla de lo tradicional a la modernidad», explica Navarro en términos generales cómo es su personal versión de la copla, en la que además de ser la mejor embajadora actual aporta su personalidad.

Llegará a León con las pilas cargadas y con las ganas de quien tiene toda la fe en el público de aquí: «En el Norte siempre tengo sesanciones maravillosas. Es un público respetuoso, de los que apura la escucha para explotar en aplausos al final de cada canción», advierte.

Que en este espectáculo esté Concha Piquer como hilo argumental es una garantía de fidelidad al género. Pero también toda una declaración de intenciones en forma de reivindicación: «Concha Piquer fue pionera, vanguardista, feminista. Fue ella quien popularizó el género con los maestros Quintero y Quiroga, que ya eran un tandem invencible», señala. Con estos mimbres lo que se verá este sábado en el escenario del Auditorio es un portentoso repaso a la copla del siglo XX y XXI partiendo y mostrando al público lo que es una copla cantada al piano a la que se van añadiendo muchos elementos. «Es todo eso y creo que una forma estupenda para que el público que acuda se distraiga de lo cotidiano», indica.

La precoz heredera de la copla

Ya de pequeña, Diana Navarro quería ser cantante. Siendo niña ganó 29 premios de los cuales 17 fueron primeros premios de Copla, uno de ellos el del programa de variedades Tu gran día de TVE presentado por Lolita y Juan y Medio y 2 premios nacionales de Saeta. Gracias a ellos y a la ayuda familiar, financió su primer casette Nuevos valores de la copla malagueña en 1996 y grabó dos discos con la colaboración de patrocinadores: Noche de Coplas en 1997 y Homenaje a Lorca en 1999. En el año 1999 conoce al pianista y A&R Chico Valdivia y deciden grabar una maqueta que llega a manos de Warner Music Spain. Buscando un estilo personal, Diana tenia claro que no quería dejar de cantar los estilos más puros de los que procedía como son: copla, saeta, flamenco y folclore. En 2005 llega No te olvides de mi con el éxito Sola vendiendo más de 250.000 copias físicas, realizando una gira de 130 conciertos, nominación a los Grammy Latinos, Premio Ondas, Premio Cadena Dial. Como actriz de teatro llega al Teatro Español con la obra En Tierra Extraña, dirigida y escrita por Juan Carlos Rubio, donde daría vida a Doña Concha Piquer interpretando una vez más Ojos Verdes y siendo nominada como Mejor Actriz a los Premios Max, Premios de Teatro Musical, Premios Broadway World y Premios Met y premiando a todo el equipo en los Premios Diversa. Pero la historia sigue y tendrá este sábado un nuevo gran capítulo de la carrera musical de Diana Navarro.