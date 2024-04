Samantha Hudson debuta en el cine como compositora

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Samantha Hudson se enfrenta a sus 24 años al reto de crear un tema por encargo y hace un hit para Menudas Piezas , película de Nacho G Velilla ( 7 vidas , Aida ), que se estrena el 12 de abril, y en la que también participan Amaral, Ginebras, Lunaki, entre otros.

Alejándose de la línea de sus últimos trabajos, Hudson ha reconectado con himnos pop como Express Yourself de Madonna o Born This Way de Lady Gaga, para acompañar con Rubia platino una de las escenas más importantes del film añadiendo un toque RuPaul perfecto para un ‘pasareleo’.