«En León tuve claro que del escenario ya no bajaba»

Está claro que el destino de Fito Robles se iba a decantar por la música. Pero los datos, al más puro estilo ministra, son los datos. A veces para desconcertar aún más, y a veces, como en este caso para marcar el kilómetro cero sentimental de este músico vallisoletano que triunfa al frente de Siloé. Datos rotundos: los fans de Siloé deben dar las gracias a Código 84, un grupo medio leonés medio pucelano (nada podía salir mal...) liderado por Juan Sastre y Pablo Rioja, por ser quienes posibilitaron que Fito Robles se subiera por primera vez a un escenario y comenzara a ser músico para siempre. Fue en León y en la sala aún en activo en cuanto a directo Molly Malone. Y fue un domingo 16 de enero en un concierto calificado de ‘rock acústico’. De ese día dice Fito Robles: «Fue la experiencia más grande de mi vida. Tenía 16 años. Ir ya de Valladolid a León para actuar era muy fuerte. Ahí, en ese escenario me dije: De aquí no me baja nadie», relata. Fito Robles actuará con Siloé el 20 de abril dentro del Vibra Mahou Fest, que se celebra en el Palacio de Exposiciones y en donde compartirán cartel con Dorian, Rodrigo Cuevas, Sexy Zebras y Claim.

La cuestión es que ahora mismo están llamados a heredar los primeros puestos de eso que a la que uno se despista le preguntan que qué es: el indie. Una denominación que siempre ha creado controversias como la que se refería a La Movida. Así, yendo por nombres, lo que Siloé puede empezar a representar es esa cúspide en la que primero estuvieron Los Planetas como cabeza de generación, luego capitalizan Vetusta Morla, sin olvidar a Lori Meyers, Love Of Lesbian y así, posteriormente Supersubmarina, y que ahora protagoniza un batiburrillo de nombres en el que es imposible que estén todos los que son. Aunque, eso sí, todos indies pero todos en multinacionales. O casi. «Cuando los grupos mucho más grandes empiezan a ser amigos y compartes conciertos con ellos te das cuenta de que estás llegando a algo», señala Robles, cuyo currículum incluye ser becado por la prestigiosa universidad de música americana Berklee: College of Music (Boston), donde por cierto comienza el proyecto Siloé junto a su compañero Xavi Road en 2016.

A partir de esa formación ahora ya se trata de la puesta en práctica de una música en la que hay rock y baile y actitud ecléctica en la que Robles dice que se sienten «muy a gusto con el camino del rock que hemos elegido».

Las fórmulas del éxito se remiten al trabajo, porque al margen de lo lúdico de las bandas, en Fito Robles hay un currante que ha llegado a base de esfuerzos. «Si hubiera fórmula secreta sería que los músicos conecten entre ellos, que haya verdad sobre el escenario», explica.

El vallisoletano, nacido en 1988, afirma también que «musicalmente estoy con una energía tremenda. No soy muy futbolero, pero sería algo así como cuando un futbolista está en un buen momento y le sale todo, pues así», relata, aunque también tiene en cuenta los peajes de la vida de músico para él que es padre de familia. «Es complicado. Pero también es mejor que aunque tengas que sacrificarte más o viajar, tu familia vea que te sientes feliz», reflexiona.

Y esa felicidad es la lograda gracias al éxito del que ahora disfruta con Siloé. «Pensaba que viviría de la música pero no llegar tan alto. Eso ni lo sospechaba. De repente, empiezas a ver que no hay bolitos sino bolazos y te das cuenta de que estamos consiguiendo algo. Nosotros en lo que somos más ambiciosos es en lo profesional. Lo que no es interesa es hacer mejores discos, mejores giras...», remarca. Y lo que se verá en el Vibra Mahou Fest en el Palacio de Exposiciones este 20 de abril es eso: un evento de altura en donde Siloé ya no es un grupo de novatos expectantes sino dispuestos a dar el gran salto.

Cartel histórico de Código 84. DL