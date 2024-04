Rodrigo Cuevas: «Por suerte hay una cultura de chigre»

Cuando empezó en la música, confiesa que a sus conciertos acudían cinco o seis personas. No era ambicioso. Simplemente, le entretenía pasar horas tocando el piano. Entonces no soñaba, ni por asomo, con llenar teatros como el Liceu de Barcelona o actuar en Francia, Bélgica, México o Colombia.

El artista y agitador cultural asturiano Rodrigo Cuevas, con una ‘parroquia’ de leales seguidores leoneses —ciudad que casi siempre incluye sus giras—, presentará el día 20, a las doce del mediodía en la Biblioteca de la Fundación Cerezales, su libro La Xorda, antología de cantares de chigre . Un acto organizado por la Feria de Editores Emergentes (FEE). El libro se financió mediante crowdfunding, « por decisión del editor (el sello asturiano Cierva y Cullebra)», dice. Un cancionero que repasa distintos estados de ánimo desde que se sale de casa, hasta que vuelve, casi siempre, según el autor « a gates ». Rodrigo Cuevas (Oviedo, 1985) no se considera un renovador del folclore, porque «renovar significa que está viejo. Hago folclore simplemente», puntualiza. Explica que los cantares de chigre son un género en Asturias. «Por suerte», sostiene, «hay una cultura de chigre».

Además de promocionar el libro, Cuevas está de gira con Manual de Romería , su nuevo trabajo discográfico, con el que está colgando el cartel de ‘no hay entradas’ en prácticamente todas las ciudades. En León actuará el día 20 en el Palacio de Exposiciones dentro del festival Vibra Mahou, donde compartirá escenario con Dorian, Sexy Zebras y Claim. Las localidades también están agotadas. En Manual de Romería Rodrigo Cuevas, galardonado el año pasado con el Premio Nacional de las Músicas Actuales, hace un guiño a la música tradicional leonesa con la canción titulada Casares , para cuyo videoclip el artista se transformó en El Busgosu o señor de los bosques. Admite que el folclore de esta provincia es siempre una fuente de inspiración. Llegados a este punto saca sus ancestros familiares. Recuerda que su abuela era de Rodiezmo y que aquí pasó muchos veranos. «Somos muy hermanos», dice, sobre los vínculos entre Asturias y León.

Cuevas, que se define como un agitador folclórico, asegura que esta música vive un buen momento. «Es música para bailar y divertirse, aunque el folclore lo veamos como antiguo». Cuenta que su último disco ha supuesto más de un año de trabajo. Actualmente, confiesa, no está componiendo ni preparando un nuevo álbum. Para eso necesita tranquilidad y «estar descansado» y ahora está inmerso en una larga gira de la que ya ha ofrecido medio centenar de conciertos.

Con este nuevo trabajo el artista que ha compuesto el 80 por ciento de las letras, lleva girando incansablemente desde hace unos meses y ya ha ofrecido más de 50 conciertos, pero tiene fechas cerradas hasta el año próximo. «Estoy muy agradecido a la banda y a los técnicos. Tenemos un equipo muy sólido y me siento mu arropado». Cree que su música conecta con un público muy variado, «desde señoras con nietos a gente más joven y matrimonios. Eso es lo que más me gusta». Reconoce que prefiere el directo, la adrenalina de los conciertos al trabajo de componer y grabar. «Llenar el Liceu fue un subidón enorme y me siento muy emocionado», dice. Aparte de las canciones hay que destacar la original puesta en escena del artista asturiano.

Adelanta que el público leonés disfrutará de «un repertorio muy divertido», con su toque de rebeldía. Polifacético y multidisciplinar, Cuevas —como destacó el jurado del premio que concede el Ministerio de Cultura— es un artista que destaca por su imaginario y «por la singularidad de su obra», con una propuesta «trascendente que une música tradicional folclórica y música popular contemporánea», en la que casa el cabaré o la zarzuela con la música electrónica. Sin olvidar que aporta un fuerte compromiso por la diversidad».