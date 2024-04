Un trío leonés, entre la mejor arquitectura

Andrés Rodríguez Sabadell y Susana Valbuena vuelven a estar en el ranking de la mejor arquitectura del país. Su estudio se alzó el año pasado con el máximo galardón que conceden la Comisión Europea y Europa Nostra a una intervención en Patrimonio, por su actuación en el monasterio de San Pedro de Eslonza. Ahora el que ha llamado la atención del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectura de España (CSCAE) es el Plan Director del Camino de Santiago francés a su paso por Castilla y León, un proyecto en el que los arquitectos leoneses ponen el foco en el peregrino, como una comunidad en movimiento.

Otro ‘dúo’ ha conseguido incluir dos proyectos bercianos en las candidaturas a los Premios Arquitectura 2024. Se trata del titulado On Loop, un skatepark que se concibió en respuesta a dos figuras clave: una comunidad de patinadores y los árboles existentes. Los autores de este proyecto localizado en Cabañas Raras son Déborah López y Hadin Charbel. Esta pareja concurre también a los premios con Buracos, una plataforma virtual en las cuevas de Librán, donde existen cientos de dibujos prehistóricos que no se aprecian a simple vista. El proyecto de Rodríguez Sabadell y Valbuena compite en la categoría de Planificación Urbana y Territorial, mientras que López y Charbel figuran en las categorías de Espacio Público (Cabañas Raras) y Diversificación Profesional (Librán). El CSCAE anunció ayer las 185 propuestas seleccionadas en la primera fase. Cada Colegio Oficial de Arquitectos y Consejo Autonómico ha realizado la selección dentro de su ámbito territorial, siguiendo los criterios y valores establecidos en las bases: universales, culturales y artísticos, profesionales y éticos, valores asociados a la innovación, diversificación, divulgación y difusión, así como a la rehabilitación, renovación y regeneración y a la permanencia. En total, se otorgarán seis distinciones basadas en valores y tres reconocimientos especiales: el Premio de Arquitectura Española, el Premio de Urbanismo Español y el Premio a la Permanencia . En el caso de las distinciones especiales, el reconocimiento no solo distingue a los autores, sino también a los promotores , administraciones públicas o entidades que los hacen posible. En mayo se reunirá el jurado, que elegirá las obras finalistas; y el 20 de junio se anunciarán los ganadores.

Otros tres aspirantes

El año pasado León concurrió a los premios con tres candidaturas, el Auditorio diseñado por Luis Mansilla y Emilio Tuñón, el columpio de Librán y la casa-bodega Amador de Cacabelos. El Auditorio llegó a la final junto a otros seis edificios en la categoría de Permanencia, un reconocimiento de carácter especial a obras con veinte años de antigüedad que destacan por su correcto envejecimiento. El columpio de Librán, obra de Pareid Architecture (Déborah López y Haidin Charbel), fue elegido en la categoría de Arquitecturas Mínimas o Efímeras, junto a otros 31 rivales. Sin pintar, ni tratar, el columpio se crea para continuar envejeciendo con el paisaje. Culturalmente, sirve como un nuevo icono para el pueblo de Librán, en esa España vacía que trata de sobrevivir a través de su naturaleza. Instalado sobre el cañón del río Primout, en pocos meses se ha convertido en lugar de peregrinación para contemplar el paisaje que se abre a los pies de la estructura metálica de nueve metros de altura y conseguir la mejor foto. La casa-bodega Amador de Cacabelos, diseñada por Sergio Martín Blas y Gabriel Carrascal Aguirre, compitió en la categoría de Edificación, junto a otros 97 proyectos. La construcción leonesa demuestra la posibilidad de ‘colar’ los preceptos de la arquitectura contemporánea para actualizar una arquitectura patrimonial en un contexto histórico. Finalmente, ninguno de los tres leoneses se llevó el premio.

El proyecto para las cuevas de Librán. DL