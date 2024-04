El antagonista, el malo y el dj Michel's

En el mundo de la interpretación más que buenas rachas se podría decir que hay arreones en los que los trabajos se solapan. El leonés Míchel Serrano puede disfrutar ahora de uno de ellos. Aunque luego llega la calma que se mezcla con la impaciencia de cuándo se concretará el próximo proyecto. Por eso puede ser que sean tan reacios a avanzar nada que no sea seguro. Porque, además, la gente del espectáculo tiene también la costumbre de comer todos los días... Esto es, que, como para todos, el trabajo es un asunto serio aunque tenga tanta pinta de lúdico. «Estoy contento porque he tenido trabajo seguido. Pero no te creas, ya hay que mirar cosas», explica, dando por sentado que cuenta los días desde que remató y cerró, respectivamente, dos grandes proyectos, el primero en cine y el segundo también en cine para Amazon. Hace pocos días decía en León el actor Javier Gutiérrez, pese a ser un consagrado, que tener trabajo en este sector laboral era una suerte y casi un milagro: el 7 por ciento vive de ello y el resto tiene que hacerlo de otros trabajos. Míchel Serrano puede decir de estos tiempos que son buena racha y que demuestra tanto prudencia para no dilapidar lo beneficioso y audacia para retomar una actividad en la que ya estaba y en la que, por lo tanto, no es un oportunista. Así, es Míchel’s uno de los djs que desenlatarán la música en el prometedor Vibra Mahou de este sábado en el Palacio de Exposiciones con Dorian, Rodrigo Cuevas, Sexy Zebras, Siloé y Claim.

Djs leoneses El también actor forma parte del equipo de djs leoneses que participará en el Vibra Mahou

De hecho, Míchel's tendrá el honor de abrir el fuego sonoro, puesto que él comenzará la tarde antes del primero en actuar de los grupos: Claim. «He pinchado otras cosas pero ahora estoy centrado en el indie, rock y electrónica. De hecho, el viernes también estaré en la fiesta del festival en el Carta Blanca, junto a Dorian dj. Para mi, el Carta Blanca es la cuna del indie en León», asegura Míchel Serrano.

El actor leonés recupera esta faceta musical con intención de darle continuidad. De hecho, el fin de semana del 26 y 27 de abril volverá a pinchar en el popular local leonés sito en el Barrio Húmedo. Y además tiene otros planes: «Con David Winny, que también estará en el Vibra Mahou, quiero empezar a realizar producciones, remixes, grabar cosas... En mi caso, todo lo que tiene que ver con actividades artísticas me interesa. Me siento bien haciéndolas», señala desde Madrid, su lugar actual de residencia.

Su carrera de actor se mueve en todos los frentes. Cine y televisión, teatro y lo que pueda surgir y emocionarle. Así, ha intervenido en Los pacientes del doctor García , Servir y proteger y La que se avecina . También pasó por Cuéntame , por citar títulos populares televisivos. Pero también ha hecho cine y se encuentra embarcado en dos proyectos de enjundia. «Estuve en la República Dominicana rodando Zumeca, una película en las que hago de antagonista», explica, lo que da a entender el siempre carácter atractivo de estos personajes dentro de la trama principal. El otro plan que tiene ya cerrado es su participación en otro filme, este perteneciente al supertaquillazo de la trilogía Culpa mía. Será en Amazon y aquí, como dirían los clásicos, es el malo de la película. El rodaje comenzará en septiembre.

Una serie de cierto éxito en HBO como fue Por H o por B, diez capítulos de media hora inspirados en el corto Pipas, fue otro de sus últimos trabajos. A los que une los proyectos teatrales, como cuando participó en La venganza de don Mendo.

En realidad, aún joven, Míchel Serrano pertenece a la estirpe de los actores de antes. Más dispuestos al viaje a ninguna parte que a atiborrarse a tik tok.

Un actor de película ‘Zumeca’ y ‘Culpa tuya’ son los dos títulos de filmes en los que participa en la actualidad Míchel Serrano