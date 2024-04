Sarah Lee Guthrie trae a León el folk protesta de EE UU

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Lugar: Teatro El Albéitar.

Hora: 20.30.

Entradas: 6 euros.

Sarah Lee Guthrie, una cantante que proviene de una estirpe familiar que ha marcado la historia del folk protesta americano, desembarca, a las 20.30 horas, en El Albéitar. Saraha Lee interpretará temas que hacen que su presencia en León sea una oportunidad única para disfrutar en directo del talento de una de las más destacadas songwriters del folk americano actual.

Proveniente de una estirpe familiar que marcó la historia del folk protesta americano (nieta de Woody Guthrie e hija de Arlo Guthrie), su linaje es innegable. Pero si cierras los ojos y olvidas que su apellido es sinónimo del legado fluvial de una corriente cada vez más amplia de la música folclórica estadounidense, seguirás sintiéndote atraído por la claridad y el alma detrás de su voz. Hay una afable urgencia en sus interpretaciones de las canciones que canta y la música clásica de su herencia. Fluye de la continuidad de su familia, de su vital vida artística actual y del río de canciones que la han guiado hasta donde se encuentra ahora.

Ha flirteado con la música desde que pisó por primera vez los escenarios de Wolf Trap y Carnegie Hall cuando era adolescente en 1993 cantando Sailin Down My Golden River, de Seeger para audiencias con entradas agotadas. Pero fue más tarde, cuando conoció a su marido, Johnny Irion, sobrino nieto del alma literaria de Woody Guthrie, John Steinbeck, que comenzó a abrazar su herencia y sus dones inherentes. En 2001, mientras realizaba sus álbumes en solitario, Guthriey Irion hicieron extensas giras como dúo, y en 2004 grabaron su primer disco juntos, producido por Gary Louris de The Jayhawks. Durante las últimas dos décadas, en la carretera y en el estudio, han creado un sonido folk-rock fusionado con pop que es atractivo e interesante en una serie de álbumes aclamados por la crítica como Exploration , Folksong y Wassiac Way . Sarah Lee Guthrie recorre ahora su propio camino, transmitiendo la rica cultura norteamericana a través de la calidez de su propio linaje. A principios de 2023, la artista radicada en Austin, entró al estudio con una libreta llena de canciones nuevas y material antiguo que había estado guardando para el momento perfecto.