Festival Tesla León: el futuro que ya está aquí

El Tesla es un 2 en la quiniela cultural. Un partido que se gana fuera de la zona de confort. Eduardo Fandiño le pone al Tesla, Festival de Experimentación Sonora, una imagen futbolera que es un gol alternativo, una propuesta de vanguardia desde la escena más tópica posible: el campo de fútbol de la ciudad, ese Reino de León que antes fue Antonio Amilivia y antes, el nombre cierto: La Puentecilla. Pone a León en el siglo del futuro y cuando comienza, el futuro ya está aquí. Desde 2015 para ser exactos. Ayer comenzó puliendo la ciudad con cera de modernidad, que buena falta le hace. El Musac se convirtió en la primera de las sedes de este evento que se mueve por la ciudad.

La primera de las propuestas de este festival que transcurre de jueves a sábado y pasa por el hall del Musac, El Albéitar, el Vannity Luxury Hall y Delicatessen (calle Juan de Arfe, 10, planta 1ª) tuvo el Musac como sede única del día y con Teatro El Mayal-ULE como encargados de la introducción del festival. Todo para dar paso a Roi & The Panic Room como los primeros de los 21 artistas que pasarán por la programación del Tesla. Roi & The Panic Room son los capos del proyecto coruñés Fanzine , que engloba casi todos los aspectos relacionados con la escena electrónica (sello, festival, noches de club, escuela de producción, programa de radio, etc).

Actuación de Roi & The Panic Room en el Musac.Fernando Otero

El toque leonés llegó de la mano de Neonoe, joven leonesa afincada en el Órbigo. Fue la encargada de cerrar la jornada del jueves junto a Mucrovisión, pieza indispensable en lo visual dentro del Tesla.

Hoy, viernes, desde las 19.00 horas el Tesla se traslada a El Albéitar y a partir de las 23.00 horas al Vannity Luxury Hall, en la calle Fuero, 3.

La compositora, violonchelista y cantante portuguesa Joana Guerra será la encargada de abrir la jornada. Joana Guerra constituye un talento definido por el inconformismo y la pasión, algo que se refleja tanto en la originalidad como en la experimentación en sus proyectos, bien sea en solitario como en compañía, al igual que en sus trabajos discográficos.

Genzo P. será el siguiente en actuar. Comienza su andadura artística en la escena leonesa de la música Rap en 2005, siendo en 2010 cuando se sumerge por completo en el mundo de la experimentación, diseño y creación sonora. Dentro del rap, Cruzadas entre Barrios y Justicia poética han sido sus dos principales proyectos de grupo con diversas maquetas, así como el trabajo discográfico de nombre homónimo, Justicia poética, en el año 2011, junto a Roberto Bayón (Rompetormentas) y Javier López (JLK).

El cartel del Tesla anuncia en tercer a lugar a Death Whistle. Víctor García es un diseñador sonoro y explorador audiovisual cuyos pasos han ido mutando a lo largo de los años hasta cristalizar en su proyecto más personal con Death Whistle. Su carrera compositiva se ha centrado en la última década en la composición de bandas sonoras, tanto para videojuegos como para celebrados trabajos fílmicos como Decorado, Psiconautas, Los niños olvidados o Sangre de Unicornio, piezas con dos Goyas entre sus múltiples galardones.

Comienzo del Tesla este jueves por la tarde.Fernando Otero

La noche en el Vannity Luxury Hall tendrá sello leonés con JX2, la fusión sonora creada en 2020 por los leoneses Javier Fernández y José Ángel Palacios. Esta colaboración nació en medio de la pandemia del coronavirus, un período desafiante que sirvió como catalizador para la creación de una propuesta musical vanguardista. inspirados por maestros de la electrónica experimental como Autechre, Squarepusher, Plaid o Aphex Twin. JX2 se sumergió en la exploración de paisajes sonoros futuristas y ritmos audaces desde el momento de su concepción. La amalgama de estilos y la habilidad técnica de ambos artistas se traducen en una propuesta musical que desafía las convenciones y eleva los límites de la experimentación sonora.

Fernando Carvalho es el siguiente nombre en actuar. Carvalho es un compositor e improvisador portugués asentado en Bilbao. Produce música electrónica desde hace ya más de dos décadas y ha transitado prácticamente por todos los géneros, desde los más cercanos a la música de baile hasta los más experimentales.

Cierra la jornada Lendl, Jordi Giráldez, dj y productor de Bilbao. Es el creador y residente del club Cemento.

Artistas locales El toque leonés en la primera cita llegó de la mano de Neonoe, joven residente en el Órbigo

Talento leonés Genzo P. y JX2, esto es Javier Fernández y José Ángel Palacios, actúan en la jornada de hoy

Jordi Giráldez, Lendl, es un dj y productor de Bilbao. DL

Fernando Carvalho, compositor e improvisador portugués. DL

Joana Guerra, violonchelista portuguesa. JOAO DUARTE

Death Whistle es diseñador sonoro. ANDREA RODRÍGUEZ LÓPEZ