El comprador del ‘Ecce Homo’ quiere que esté siempre expuesto

«La voluntad de su nuevo dueño y de sus antiguos propietarios es que el Ecce Homo de Caravaggio se exponga permanentemente al público. Este deseo ha sido determinante para el cierre de la operación». Así lo explicó ayer un más que satisfecho Jorge Coll, máximo responsable de Colnaghi, la galería que tuteló, restauró y ha vendido el cuadro del mago del claroscuro por unos 36 millones de euros.

Ni confirmó ni desmintió Coll que el comprador fuera un coleccionista británico residente en España ni la cifra pagada por el lienzo, que sería casi una ganga a tenor de la estratosférica cotización de Caravaggio. Sí reconoció que de haber salido al mercado internacional, el precio de la obra declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y por tanto inexportable «estaría muy por encima de los 100 millones de euros». «Estoy seguro que superaría de largo esa cifra», insistió Coll destacando la calidad de la pintura y recordando que en todo el mundo hay apenas 60 obras de Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610). El cuadro tuvo «muchos novios». «Sí, hubo otras ofertas, pero no se negoció con nadie más», aseguró Coll reiterando que para cerrar la operación tras el verano de 2023 fue crucial la voluntad de que se exponga «siempre» en público y no solo en colecciones estatales. Se podrá ver en el Prado, en una instalación individual especial, desde el 28 de mayo hasta octubre de 2024. Pero parece más que seguro que «se buscarán otras fórmulas para que sea disfrutado por el público». Coll espera así que «en un futuro no muy lejano haya noticias importantes» sobre la exhibición permanente del cuadro.

Su compromiso de confidencialidad le impide dar detalles del nuevo propietario, pero aseguró que el comprador «es un filántropo muy generoso» y que «su idea es que el cuadro esté en las colecciones públicas o abiertas al público, de momento en forma de préstamo». «El cuadro no acabará en casa del comprador. No quiere que se centre la atención sobre él», dijo Coll.