Los Positivos, rockeros con piel de ángel, hoy en El Albéitar

Publicado por p. rodríguez León Verificado por Creado: Actualizado:

Lugar: Teatro El Albéitar

Teatro El Albéitar Hora: 20.30

20.30 Entrada: 8 euros. 50% de descuento para la Comunidad Universitaria

Los Positivos, banda en activo desde 1986, presenta hoy en directo su flamante nuevo disco Amigos y enemigos en el Teatro El Albéitar. Si el disco trae cuatro temazos: Ya no soy yo, Te fuiste, Si me ves correr y la mítica canción Piel de ángel, esta última con la colaboración de Rafaria Montecristo, el resto del repertorio no se queda a la zaga a la hora de formar parte de una verdadera historia del rock and roll como es la del grupo liderado por Manuel Ortega.

Los Positivos demostrarán hoy que su trabajo en estudio y directo se complementa a la perfección porque parten de la labor que llevan a cabo en el local de ensayo, un sitio que más que una obligación es su recreo particular para compartir luego con todos los fans. Oír a día hoy a Los Positivos es rescatar la historia del rock leonés y ponerla en fecha y hora.