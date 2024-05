De la Concha presenta una muestra pictórica y su libro-diario ‘Las Meninas’

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El artista Félix de la Concha (León, 1962) presenta hoy a las 20.30 horas, la muestra pictórica Not only in América en la sala Ármaga de León, una inauguración que vendrá precedida de la presentación del libro y diario Las Meninas desde una luz artificial del mismo autor en el Museo Casa Botines Gaudí.

Gracias a la coordinación de las instituciones Fundos, Fundación Caja Rural, Museo Casa Botines Gaudí y la galería de Arte Ármaga se pueden ver a la vez en León los dos proyectos que Félix de la Concha realizó simultáneamente en Estados Unidos.

De ellos trata su diario recién publicado en el libro Las meninas desde una luz artificial (Editorial Reino de Cordelia).

En la galería Ármaga, 75 vistas de una granja de Iowa, acompañada de otras obras realizadas en sus veranos en Santander.

La muestra Not Only In América es tanto un guiño a un diálogo entre los verdes del Medio Oeste americano y los cántabros, como a la anterior muestra individual, Made in USA , realizada también en Armaga en el año 2017.

Por su parte, la copia a modo de diario de Las Meninas desde una luz artificial , estará expuesta en el Museo Casa Botines Gaudí hasta septiembre de 2024. Un trabajo llevado a cabo entre 2010 y 2011 desde su estudio en Iowa.