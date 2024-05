«Quería restablecer la memoria de Urraca»

Siglo XII, Reino de León. En plena ofensiva almorávide, con la cristiandad acorralada, Urraca, hija de Alfonso VI y legítima heredera al trono leonés, contrae matrimonio con Alfonso I de Aragón, cumpliendo la última voluntad de su padre recién fallecido. Esas «malditas bodas» desatan una lucha sin cuartel ente la soberana y su esposo, el Batallador, empeñado en usurparle la corona para ejercer un poder que por derecho le pertenece a ella. Narrada a través de los ojos de Muniadona, su doncella más cercana, La temeraria, de Isabel San Sebastián, recrea la vida de la primera reina de España y Europa, una mujer maltratada y violada, pero nunca vencida, que se vio obligada a enfrentarse a su marido, a su hijo y a todos los prejuicios de su tiempo para ejercer el papel que le había asignado la historia, a menudo vestida de hierro...

Isabel San Sebastián, escritora y periodista, llega así hoy a León con los deberes más que hechos con La temeraria. Un libro sobre la reina Urraca que vincula ya para siempre con León a una autora tan identificada con el País Vasco y que siempre se mostró como voz valiente contra el terrorismo.

«Urraca de León es un personaje que me llamó la atención por el hecho mismo de que fuera reina en el siglo XII. Y más que se empeñara en ejercer ese derecho contra viento y marea y todos los prejuicios», explica San Sebastián, quien afirma casi que en este caso la novela venía dentro de la historia y que había que darle forma y estudio. «He escrito este libro con mucho cariño. Empeñada en restablecer la memoria de esta reina tan maltratada por los cronistas», añade.

Tan dentro de una materia histórica como es la Reconquista, San Sebastián asegura que hizo este inciso por la importancia del personaje, algo extensible a los reyes leoneses: «Entiendo que en León reivindiquéis vuestros reyes. Parece que se han diluido un poco. Cuando se habla del Reino de León y Castilla se obvia que mucho antes fue el Reino de León, al que Castilla se incorpora después», remarca, además de enumerar sin oportunismo: «Fernando, Sancha, Alfonso VI, Urraca, Alfonso VII... La monarquía leonesa tiene exponentes dignos de ser recordada», insiste.

El libro sirve para explicar que Urraca fue reina de León y que Castilla era un territorio integrado en León. Y junto a ese rigor, para abundar en la parte de ficción de las relaciones humanas, las emociones y los sentimientos. De hecho, si algo encontró Isabel San Sebastián en Urraca fue la mejor aliada para que la historia literaria resultara apasionante ya de por sí.

Isabel San Sebastián llega a la Feria del Libro con ganas de encontrarse con los lectores leoneses. «Me apasiona estar en la feria. Hablar con los lectores y aprender mucho de ellos. Nadie escribe para sí mismo. Se escribe para gustar. Me encanta ir a León porque, además, ya llevo dos novelas sobre León: La Dueña y La temeraria ». Este vínculo con León se extiende también a otras experiencias como cuando vino a hacer el Camino del Salvador. «Cuando voy a León me gusta ir al Panteón de Reyes de San Isidoro. Me parece más bello que la Capilla Sixtina. Y me gusta comer cecina», afirma.

Era obligatoria una pregunta de actualidad: «¿Que si mereció la pena la lucha contra ETA? A veces me lo pregunto. Si miro cómo están las cosas ahora, sinceramente creo que no. Nos han ganado por goleada. Esto que dicen de que ETA ha sido derrotada es mentira. Ha salido muy beneficiada de sus negociaciones con Zapatero y luego con Sánchez. Ha obtenido gran parte de sus exigencias y dejó de matar porque ya no le merecía la pena. Ahora, si volviera a estar en las circunstancias en las que estaba volvería a hacerlo. ¿Por quijotismo? No lo sé. Sé que lo pasé muy mal y que mis hijos lo pasaron muy mal y es lo que más lamento», asevera.