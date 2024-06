Publicado por José Oliva Barcelona Verificado por Creado: Actualizado:

El arqueólogo e historiador Mikel Herrán, que en Sodomitas, vagas y maleantes traza la historia de España en clave LGTBI+ desde la prehistoria hasta la actualidad, considera que no es descabellado pensar que «ya había maricones en Atapuerca».

En una entrevista con Efe, Herrán, divulgador de la historia a través de las redes sociales, ha publicado Sodomitas, vagas y maleantes (Planeta) con la intención de acabar con algunos ‘bulos’. «En la historia de España ha habido disidencia sexual, de género, y este relato pretende incluir a los ‘otros’ en el discurso histórico, necesario para entender episodios en los que la sexualidad ha jugado un papel muy importante como en la conquista de América, donde había gentes que tenían otra forma de entender el mundo». Recuerda Herrán que en Roma estaba aceptado el sexo como «un acto de poder», según el cual un ciudadano romano podía acostarse con quien quisiera siempre que estuviese por debajo socialmente, es decir, si era esclavo o esclava. Los únicos grandes reyes que aparecen en el libro son los Reyes Católicos y Felipe II, porque crean leyes que persiguen la sodomía y la castigan, señala el autor, para quien «la construcción del Estado moderno no se explica sin la construcción de esas desigualdades que se dan en España, Francia, Inglaterra y muchos estados europeos, donde «el sexo juega un gran poder».

Admite que en la prehistoria no hay evidencias de homosexualidad, porque «el deseo no deja una evidencia material muchas veces», pero cree que «no se deben trasladar los sesgos y formas de ver de la actualidad y si el ser humano moderno tiene relaciones de todo tipo, por qué no asumir que había maricones en Atapuerca, relaciones entre hombres, entre mujeres, o que había otras formas de entender el género». La antropología constata que hoy hay sociedades como los navajo, que tienen categorías de hombre que se ha convertido en mujer, o de mujer que se ha convertido en hombre, categorías de género que tampoco son binarias porque cambian a lo largo de la vida del individuo. El arqueólogo invita a ir más allá del desafío de la idea de que solo los hombres cazaban y solo las mujeres se quedaban en la cueva cuidando de los niños: «Esas preconcepciones vienen en muchos casos de cómo se empezó a estudiar la prehistoria en el siglo XIX, cuando los investigadores transportaban su propia estructura familiar a hace 200.000 años».