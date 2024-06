El cine desde el cine de Jorge Suárez-Quiñones

El cine de Jorge Suárez-Quiñones ha resultado premiado en el Documenta Madrid por su película ‘Natsu no uta. Canciones de Verano’. DL

«Elegí el camino de la libertad». En este caso, el camino menos cómodo, la elección supone el sobreesfuerzo de pisar el acelerador de la formación, intensificar el conocimiento, y diversificar sus potencialidades en la enseñanza, la investigación, la experimentación. Hablamos de cine, en realidad. Y de un premio que recibe Jorge Suárez-Quiñones en el prestigioso Documenta Madrid, un festival cinematográfico que partiendo de la especialización se muestra como propuesta muy abierta a la creatividad. Suárez-Quiñones ha obtenido el premio Fugas del DocumentaMadrid con la película Natsu no uta. Canciones de Verano. Es cine experimental, sí, hasta que se habla con este realizador, profesor, creador, hombre viajero, y se descubre que ante todo es un amante del cine, viéndolo y haciéndolo. El jurado dijo al respecto, además de hacerse acreedor de un premio de 5.000 euros, que «el filme es una experiencia de cinematografía telúrica, que contiene el cuerpo y el alma del cine y la vida al mismo tiempo. Por un dominio formal en super 8 con toda su sensibilidad». Todo ello se produce en el contexto estético oriental del cine japonés, que, más que influencia, en el leonés es lenguaje propio.

«La ficción me interesa muchísimo. El cine de nombres como Rohmer, Fassbinder...», dice. Tal vez, aquella película del 2018, Gimcheoul, sin que él hubiera marcado expectativas de entrar de lleno en el cine comercial sí que le situó en lo que hace ahora y le convierte en un referente de lo que se llama cine experimental. «Si tuviera yo que definirme para autoencasillarme sería en el cine de vanguardia y experimental», explica, además de señalar que es ese tipo de trabajos que luego se exhiben fuera de lo comercial. Es decir, simplificando, que lo que él hace, como esta Natsu no uta. Canciones de Verano, sería más probable verla en el Matadero de Madrid o en León en el Musac que en los cines Van Gogh, por poner un ejemplo. Pero también cuenta Suárez-Quiñones que es un asiduo de la Filmoteca, en la capital, una auténtica reserva cultural de primer orden en España a conservar y proteger. Y tirando del hilo se llega a Almodóvar: «Me interesa mucho cada trabajo que ha hecho y tengo curiosidad por ver lo que está preparando», confiesa. Y ya sería suficiente para ahuyentar a los consumidores de cultura siempre bienvenidos pero que necesitan un catálogo a mano... Esto, en manos de Jorge Suárez-Quiñones es cine de altura, que recurre a lo analógico, al lenguaje visual del celuloide que lejos de ser antiguo en manos de este también profesor en el TAI y el LAV sirve para llegar a las fuentes que permiten entender lo actual.

«El otro día vi El pirata, de Vincente Minelli, con Judy Garland, Gene Kelly. Es una de las películas más inspiradoras que he visto», asegura. Esa influencia en esta Natsu no uta. Canciones de Verano estará en el proceso. Como cuando se le insta a que, algún día, esos proyectos sugerentes sean también carne de cine popular.

«Masae recorre Ubuyama-mura de casa en casa recolectando canciones. Me acompaña, yo la acompaño. Parece que está buscando algo. Pregunta, escucha, dice que sí, dice que no, se arriesga, conversa, canta. Esta película se parece a ella. Ha ido creciendo a partir de encuentros, azares e intuiciones. A partir de canciones que a veces se cantan y otras veces se leen, se escriben, se rezan, se tocan, se escuchan, se piensan… Y que siempre se comparten. De una manera orgánica, Masae y esta película han sido capaces de asumir toda clase de vivencias dentro de su sistema y estructura sin discriminación, abrazando lo banal y lo extraordinario, lo que comprenden y lo que no, lo que las desgarra y lo que les hace sonreír. Así son también las canciones de verano». Esto es, al final, cine que cuenta historias.

Fotograma de una escena de ‘Natsu no uta. Canciones de Verano’. DL

Fotograma de ‘Natsu no uta. Canciones de Verano’. DL

