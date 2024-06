Paul McCartney actuará en el Wizink Center de Madrid el 9 y el 10 de diciembre

Publicado por Agencias Verificado por Creado: Actualizado:

Paul McCartney actuará en el Wizink Center de Madrid los días 9 y 10 de diciembre con su gira 'Got Back', que empezó en Estados Unidos en 2022, ha informado este lunes la promotora Live Nation, que despeja así los rumores que ya comenzaron la semana pasada sobre su posible regreso a la capital.

En 2016, durante el último concierto que ofreció en Madrid, en el estadio Vicente Calderón, Paul McCartney prometió que volvería a España.

Una imagen colgada en las redes sociales de la promotora Live Nation y del WiZink Center el viernes 14 en la que aparecía un joven Paul McCartney hablando por teléfono, con un bocadillo de cómic en el que se lee la palabra '¿Madrid?', apuntaba claramente a la posibilidad de que el exBeatle recalara en la capital para un concierto, como así va a ocurrir finalmente.

"Estoy animado de terminar mi año y las fechas de mi gira de 2024 en el Reino Unido. Siempre es un sentimiento muy especial tocar en nuestro país. Va a ser un final de año increíble. Preparémonos para la fiesta. No puedo esperar verte", ha dicho también McCartney.

El exBeatle estará también el 4 y 5 de diciembre en La Défense Arena, de París; el 14 y 15 de diciembre actuará en el Co-Op Live de Manchester, y en el O2 de Londres los días 18 y 19 de diciembre.

Antes. la gira 'Got Back Tour 2024' recalará a partir de octubre en Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Córdoba (Argentina) y Lima.

McCartney, de 81 años, ya llevó este espectáculo en 2023 a Australia, México y Brasil, con 18 conciertos. Y en 2022 pasó por Estados Unidos antes de cerrar esa fase con un histórico concierto en Glastonbury en el mes de junio.

'Got Back Tour' es un resumen de los últimos 60 años de la música de Paul McCartney e incluye canciones como 'Hey Jude', 'Live and Let Die', 'Band on the Run' o 'Let It Be', ejemplos de sus diferentes épocas, con The Beatles, en solitario o con Wings.