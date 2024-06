«Lo mejor de mi trabajo es brindar mi voz y desaparecer»

Cuando se apagan las luces y micros del estudio de doblaje, y Beatriz Berciano se va, a veces algunos personajes salen detrás de ella y le cuesta sacudírselos. Es lo que tiene trabajar de ser otro, representar y construir una persona de ficción pero al final, una persona. O un personaje, como es el de Tristeza de Del Revés 2, que la leonesa dobla, es decir interpreta en voz en español para la película que se estrena mañana y parece estar destinada a ser uno de los taquillazos del verano. Ser Tristeza habría que tomárselo como un trabajo. Sobre todo, por aquello de mimetizarse sólo lo justo si uno no es capaz, como decía y dirá Miguel Ángel Solá, de al salir dejar al personaje colgado del perchero donde dejaba aquella gabardina del inolvidable Dalmacio de Hoy: El Diario de Adán y Eva, de Mark Twain. Por ejemplo. Ella parece ser de las que algo se lleva como influencia y a veces le afecta, sobre todo si es un personaje dramático, dice. Pero como esto se trata de dar vida, tiene un antídoto infalible que son sus dos criaturas de 2 y 6 años, que eso seguro que le conecta a la aventura trepidante del día a día. Y, por el otro lado, su padre Tasio Berciano, artífice de que su trabajo repercuta, puesto que ella es de una timidez enfermiza de las que prefiere pasar desapercibida. «No me gusta la sobreexposición. No tengo esa necesidad de que se sepa quién soy o qué hago», asegura. Además de añadir que «parte de la magia de mi trabajo es que brindas tu voz y desapareces».

El aliciente de que ahora le toque un proyecto llamado al éxito como es Del revés 2 tiene ese aliciente pero lo enfoca como parte de su trabajo: «El compromiso siempre es hacerlo bien. Sea el proyecto que sea y sea más grande o menos grande», afirma.

De todas formas, también confiesa que como en el caso de los rodajes cinematográficos muchas veces no se sabe ciertamente cómo será la película. « Inside Out 2 está teniendo muy buenas críticas en Estados Unidos. Esperemos que aquí también. Yo hasta que no la vea como una espectadora más no podré opinar», indica.

Respecto a la relación que mantiene con los actores o actrices que dobla, Beatriz Berciano sí se deja al menos llevar por cierta emoción y confiesa dos de sus intérpretes favoritas: Ruth Willson y Jessica Chastain. Así, si el espectador ve alguna película de estas actrices doblada al español tendrá que evitar imaginarse el rostro de Beatriz Berciano. Ese es el juego.

Del revés 2 (Inside Out 2), que desembarcó este miércoles en la cartelera española tras haber amasado en su primer fin de semana 295 millones de dólares (es la primera candidata del año a superar los mil millones de dólares en taquilla) llega nueve años después de la cinta original, una genial comedia que seguía los pasos de Riley, una niña de once años que se acaba de mudar de Minnesota a San Francisco.

En esta nueva entrega, según informa Iker Cortés, dirigida por Kelsey Mann, Riley es ya toda una jovencita de trece años que tiene dos grandes amigas, Grace y Bree. Con ellas juega a hockey sobre hielo, una de sus grandes pasiones. De hecho, la película comienza con un enérgico partido, que sirve para recordar al espectador las bases por las que se mueve la franquicia. Mientras Riley hace mil y una cabriolas con el stick, dispara a portería o pasa el disco a sus amigas, las cinco emociones comandadas por Alegría van enviando impulsos a la protagonista desde la mesa de mandos.

El montaje es trepidante y el marco de acción y consecuencia que se establece desde el primer momento lejos de ralentizar el ritmo, lo acelera, aunque exige algo más de atención por parte del público. Una falta saca a Riley dos minutos del partido y Tristeza, claro, se pone a los mandos.

