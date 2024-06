El Palacio de Exposiciones se prepara para recibir la gran voz de Rozalén

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El Palacio de Exposiciones de León será el escenario hoy, 29 de junio, a las 22.30 horas, del concierto de la cantante Rozalén, en el que presentará al público leonés su sexto álbum de estudio El abrazo .

En esta gira, la artista está presentando las nuevas canciones de este proyecto, registrado a lo largo de dos años entre Madrid y Miami, y producido por Ismael Guijarro.

En él, la autora de himnos atemporales como La Puerta Violeta o Vivir , se zambulle en melodías pop y de raíz que beben de referencias nacionales, pero también latinoamericanas; con un resultado tan fascinante, contemporáneo como auténtico.

«Este disco está lleno de abrazos y duelos; resultado de unos años donde me ha tocado aferrarme a lo simple y vital», ha explicado la artista sobre su último trabajo.

María Rozalén, más conocida como Rozalén, es una cantautora de Albacete que desde pequeña fue atraída por el arte, el baile la poesía y la música.

Desde 2013, cuando salió a la luz deleita con su voz y con su fantástico dominio de la guitarra española, algo que le ha permitido ofrecer multitud de conciertos tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Desde bien joven ya componía canciones cuyas letras contenían crítica social y emociones personales.

Además, siempre ha estado comprometida con diversas causas benéficas y en sus conciertos le suele acompañar una experta en lengua de signos, para que sus mensajes queden al alcance de cualquiera.

La gran experiencia y el dominio que Rozalén tiene de la música le permite adaptarse a cualquier estilo musical, ya sea blues, copla, flamenco, música árabe, pop e incluso rap. Su primer álbum de estudio, Con derecho a... le dio el salto definitivo a la fama, pero la calidad de su música viene avalada de bastante tiempo atrás, con premios como el de Jóvenes Artistas de Castilla-La Mancha (2010).

Además fue seleccionada para participar en el Encuentro Internacional de Cantautores This is Me en Lituania en 2011 y 2012 y en la Bienal de Jóvenes Artistas de Europa en Macedonia en 2009.

Finalmente, Rozalén ha compartido escenario con artistas de reconocido prestigio como Quique González o Pedro Guerra.

La entrada tiene un precio de 33 euros más gastos de gestión y de 45 euros en taquilla el día del concierto.