Sezar Blue lucha contra el bullying

César González, conocido en redes como Sezar Blue, es uno de los youtubers gastronómicos más destacados del panorama nacional. Su contenido se centra en visitar restaurantes, probar la comida y compartir su opinión a través de videos. Esto le ha valido para conseguir más de 700.000 seguidores entre todas sus redes.

Este madrileño de padre maragato acudió a la Velada del Año bajo el lema ‘Stop Bullying’. Habla sobre la situación actual de la problemática en España: «Creo que no se hace nada por solucionarlo. Yo tengo tres niños y veo los problemas que hay en sus centros educativos. Mentiría si dijera que es lo mismo de siempre porque es peor. A la violencia habitual le sumamos la que se produce a través de redes sociales»expone.

Los culpables «La mayoría de los profesores huyen del problema. Se tapan entre ellos»

El acoso a través de estás plataformas se ha convertido en otro escenario para hacer daño: «Antes te ibas a casa y el problema se quedaba de puertas para fuera, pero hoy en día te llevas el problema al hogar, te acuestas con él, te despiertas con él y vuelves al foco del problema».

Para Sezar, uno de los principales culpables es el docente: «Esto de que no se puede generalizar me lo voy a saltar. La mayoría de los profesores huyen del problema. Saben que si se ven implicados en estos temas les va a venir una inspección que no les va a favorecer para nada. Se tapan entre ellos».

La ‘solución’ sigue siendo cambiar a la víctima de centro, en lugar de hacerlo con el acosador: «Tal vez debería haber lugares destinados a esos niños rebeldes que son los que realmente tienen el problema. Estoy seguro que si esto se pusiera en marcha la sociedad sería mucho mejor, esos niños violentos serían mejor atendidos, se estudiarían sus comportamientos para ponerle solución» explica.

En muchas ocasiones se hace alusión al hecho de que ‘son batallitas entre niños’, algo que el influencer no soporta: «La peor frase que se puede decir es que ‘son cosas de niños’. En un matrimonio donde existe violencia doméstica nunca diríamos ‘son cosas de pareja’, sería un disparate, pues esto es igual. Yo dejo a mi hijo en el centro escolar intacto, y ellos tienen la obligación de devolvérmelo intacto. Si no están cuidando bien de mis niños los responsables son los cuidadores del centro. Parece que todo da igual. Todavía no he visto a ningún profesor en la cárcel por no cumplir bien sus obligaciones, pero si que he visto asesinatos y personas que se ha suicidado a causa del acoso».

Él mismo lo sufrió durante gran parte de su infancia, intentaron hacer que se sintiera menos, pero esto le ha servido como gasolina para impulsar su carrera profesional: «En mi caso me dio alas, pero a muchos les pasa lo contrario. Me he esforzado por demostrarle al mundo que puedo llegar al máximo nivel en todas las áreas que me vaya proponiendo. Así lo hice en mi época como guitarrista, locutor de radio o fotógrafo».

La mejor gastronomía mundial

Más tarde dejo a un lado todos estos empleos. Creo un perfil en el año 2015 para dedicarse a hablar de la comida, poniendo especial atención en la tradición.

España es un paraíso en términos culinarios, cada territorio abarca una gran cantidad de platillos típicos. Esto no es un secreto para los seguidores de Sezar, que muestra en su canal de Youtube la variada oferta de la península: «Después de haber viajado por distintos países puedo decir que tenemos algo muy especial en el nuestro. Si tu pones el dedo en cualquier territorio y trazas una circunferencia de 100 kilómetros, vas a encontrar cuatro, cinco o hasta seis tipos de comida claramente diferenciadas y con un alto valor histórico».

Un patrimonio del que no se saca pecho frente al resto de países. En el extranjero solo se conocen tópicos como la paella o la tortilla de patatas: «Es asombroso, no se habla de gastronomía en el Congreso de los Diputados Al tener poca información el turista va a acudir a establecimientos trampa, donde se suelen ofrecer productos de baja calidad».

El influencer desciende de Santiago Millas, cerca de Astorga, de donde es originario su padre: «A lo largo del año tengo muchas oportunidades de visitar la provincia. Es mi rincón para desconectar. Rellenar la despensa de productos típicos de la tierra me transporta a la infancia. De hecho si me das a elegir entre la gastronomía leonesa y la madrileña me quedo con la primera. Al final la de Madrid es mi comida de todos los días, mientras la otra la relaciono con las fiestas, las vacaciones y la familia. El recuerdo es un ingrediente muy importante»confiesa.

La velada del año

La participación de Sezar en el evento fue una incógnita al principio. La decisión fue dura, pero una respuesta negativa significaría la victoria para los que le hicieron daño en el pasado: «Asumir que me iba a pegar con otra persona fue lo más complicado del proceso. Los primeros golpes sufría muchísimo, y no solo los que recibía. Los que daba yo no eran más que empujones. ‘Dale, dale, pega más fuerte’ esa frase era la que más se repetía durante las sesiones de entrenamiento».

Aunque el proceso ha sido duro, ha podido superarlo y ahora se siente seguro: «En el sentido de no sentirme cobarde. Eso no significa que ahora vaya a ir por la vida de atrevido, , pero muchas veces tu actitud elimina la posibilidad de un enfrentamiento».