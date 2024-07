El ‘cervantes’ Luis Mateo Díez llega a Laciana para estar con sus paisanos

Publicado por V. Araujo León Verificado por Creado: Actualizado:

«Después de este último premio, de las complacencias y los halagos que estoy recibiendo por todas partes, lo mejor de todo eso es estar aquí con vosotros». Así comenzaba el escritor lacianiego y premio Cervantes Luis Mateo Díez su intervención en la Casa de Sierra Pambley de Villablino, con motivo del filandón que se celebró ayer, enmarcado dentro de las jornadas de arte y cultura, organizadas por el colectivo Lacianart, que para su tercera edición decide rendir homenaje a su paisano con una exposición bajo el nombre de ‘En el Desván. Un lugar para el juego, la creatividad y el arte’.

El escritor señaló que estas jornadas dedicadas a su persona le parecen «un acto extremo de generosidad por parte de Laciana» y que cuenta con «una gran complacencia porque me siento generosamente requerido y atraído»

Una exposición, que sin duda, tiene uno de los puntos más atractivos en la recreación de aquel desván que narraba el escritor en su libro ‘Días del desván’, siendo la recreación «de lo que fue mi infancia y luego se ha convertido también como en un referente simbólico». Y es que para Luis Mateo Díez este lugar guarda «cosas arrumbadas del pasado y que se desfiguran en el tiempo». Con la visualización de la exposición en su conjunto, con el elemento del desván, el escritor considera que «le parece un elemento muy revelador».

Y respecto volver a Laciana, Luis Mateo Díez señaló que es «volver a la infancia, los recuerdos, los amigos y los vecinos» y también «encontrarse con las ausencias, de tanta gente ya perdida», lo que conlleva un «recuerdo emocionado y sentimental de todo eso», matizó.

Un acto que contó con el lacianiego Álvaro Chacón, un niño de 10 años que leyó un pequeño relato que había creado el escritor recordando el duro invierno en la comarca, los momentos de nieve y juego en la infancia de Luis Mateo Díez.

«Lo que más quiero en el mundo es a los de mi pueblo, si un día marcho y los olvido, será mejor que no me llamen, porque no lo merezco», así se cerraba este escrito. Una voz infantil que trasladó a los allí presentes a la infancia del escritor y que dejó con una emoción que se reflejaba en el nudo en la garganta y las lagrimas en los ojos.

Tras estas palabras, Luis Mateo Díez prosiguió con la lectura sobre los fundadores de la Fundación Sierra Pambley en la noche que llegaron a la casona para reunirse y de ahí nacieron las escuelas de Villablino. «Lo he recreado en mi libro ‘Lecciones de las Cosas’», sin embargo «tenía el capricho de leer a mis paisanos», si bien reconoció que «sé que los han leído mucho, pero era lo que a mí más me apetecía».

El escritor estuvo acompañado por sus hermanos Antón y Fernando que, emocionados, veían cómo los lacianiegos les mostraban su cariño.

La muestra de Lacianart cuenta con la participación de casi 50 artistas de diferentes artes pero siempre poniendo el foco de atención en Luis Mateo Díez.

