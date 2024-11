The Black Keys, Residente, Thirty Seconds to Mars y Bloc Party encabezarán el FIB 2025

Imagen de archivo de una actuación de "The Black Keys". EFE/JOSE SENA GOULAO

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) acaba de anunciar el primer avance de su cartel para la edición de 2025, que encabezarán The Black Keys, Thirty Seconds to Mars, Residente, Bloc Party y Olly Alexander, junto a la ya habitual nómina de grandes grupos y artistas indies de la escena nacional.

En sus redes sociales, la organización del festival decano de los multitudinarios que se celebran en verano al aire libre en España -en 2025 cumplirá veintinueve años- ha desvelado el primer cartel de la edición que tendrá lugar del jueves 17 al sábado 19 de julio, ya por segundo año consecutivo sin jornada dominical.

Junto a los citados grandes nombres del pop-rock internacional que encabezan el cartel del próximo año se incluye a valores fijos de la escena indie española como Viva Suecia, Love of Lesbian, La casa azul, La habitación roja, Hinds, Ginebras, Iván Ferreiro, Siloé, Shinova, Ojete Calor, Miss Caffeina, Califato 3/4, Elyella, Samantha Hudson, Los Punsetes y Chica Sobresalto, entre otros.

En su edición de este año, el FIB ofreció un cartel comandado por Black Eyed Peas, Royal Blood, The Libertines, Jess Glynne, Yungblud, The Vaccines, Milky Chance o Miles Kane junto a Dorian, Arde Bogotá, Lori Meyers, Xoel López, Carlos Sadness, Varry Brava, Cariño, La La Love You, Sen Senra, La Bien Querida, Cupido, Natalia Lacunza, Dani Fernández, Íñigo Quintero, Delaporte o Niña Polaca.